Kvinnor till fronten - Jana fattar nu bara beslut som känns bra: "Jag behöver känna mig trygg"

Julia Haglöf, från och med nu i intervjun kallad vid artistnamnet Jana, har många järn i elden. Att lyssna på hennes schema får nog de flesta att rygga tillbaka.

– Jag jobbar i företaget minst 40 timmar i veckan, är i studion på helger och kvällar, sen pluggar jag också PR och kommunikation på halvtid. Det gör ju att det inte blir så mycket tid över till annat. Jag vill även ta plats i fler styrelser, vara med och bidra till näringslivet och engagera mig i viktiga samhällsfrågor.

Även om det låter mycket, så menar hon själv att fokuset är klarare nu än än för bara några år sedan.

- Jag har kommit till den punkten i livet där jag börjat prioritera på andra sätt. Om man hade frågat mig för fem år sen så hade jag sagt att jag skulle vilja bli känd och artist. Det är klart jag vill bli känd, men jag vill inte ha det här sakerna med kändisskap. Jag tycker inte det är så roligt att sitta på någon VIP-hylla och dricka skumpa och tro att jag är bättre än någon annan.

Det var enorma erfarenheter och jag fick se musikvärlden inifrån och hur tuff branschen faktiskt är

Det var år 2014 som Jana, efter en livespelning, signades av just Anders Bagges förlag. Popdrömmen stod för dörren.

Det är en period i sig som hon ser tillbaka på med värme.

- Det var helt fantastiskt. Jag fick börja jobba där tillsammans med min producent, sen jobbade vi där i tre år och fick träffa flera fantastiska musiker som är väldigt likasinnade. Det var enorma erfarenheter och jag fick se musikvärlden inifrån och hur tuff branschen faktiskt är. Men jag har alltid behållit fötterna på jorden. Jag ville ha med mig min producent. Det är min trygghet och det har varit så viktigt för mig, för det är en extremt utlämnade bransch. Man måste ha skinn på näsan och stå på sig.

Då sa Anders till managern att "det är här verkligen en fighter för sina egna verk"

Finns det någon sån situation du minns?

– Ja, det var en situation där Anders faktiskt gick in och försvara mig. Vi träffade en amerikansk manager som verkligen ville jobba med mig men som frågade "hur äkta är du?". Samtidigt vill jag ju skriva min musik och säga något med den. Om de inte vill ha det, varför ska de då ha mig? Det finns ju hur många andra som är fantastiska och bra på att sjunga. Varför just mig då? Då sa Anders till managern att "det här är verkligen en fighter för sina egna verk".

Att omge sig med folk som hon känner sig trygg med har varit något Jana stått på sig med från början. Känns det inte bra, och är det inte med rätt folk, så avstår hon hellre.

Vid ett par tillfällen har hon fått förfrågan om att delta i realityserier men har tackat nej.

– Det är också en sån grej som många hade hoppat på direkt, men tänk om det blir PR på fel sätt och allt vi byggt upp går i kras? Det är inte värt det. Alla stod bakom mitt beslut. För någonstans är man bara människa och någonstans måste man göra det man mår bra av.

Det är väldigt modigt att våga säga ifrån.

– Ja, faktiskt. Jag har känt att jag är en väldigt känslig person som är väldigt beroende av att känna mig trygg i situationer. Och gör jag något som någon annan vill, då får inte jag den tryggheten. Då är det inte värt det.

Just med det i ryggen, har Jana lyckats lotsa sig igenom branschen. Men hösten 2016 tog det tillfälligt stopp.

Mycket ställdes på ända. Panikångesten tog vid, hennes far hade just hastigt gått bort, systern fått barn samtidigt som Jana själv behövde kliva in och ta en allt större del av familjeföretaget Sacci. Då tvingades hon fatta beslut. Vem var hon? Vad skulle hennes roll vara nu?

Det blev för mycket och kroppen sa ifrån.

– Artisteriet har alltid fått mig att må bra. Men jag gick ut väldigt nyligen med i sociala medier att jag har panikångest. Det är något man ser väldigt mycket inom branschen för det är så extremt vanligt.

Vad har det kommit ifrån, tror du?

- Perfektion och prestation. Det säger sig själv - att jag gör allt det jag gör. Jag älskar att hålla igång och jag älskar att ha många bollar i luften, det är jättekul. Men någonstans blev jag ju också utbränd, men det lärde mig också att prioritera.

Det var då som Jana beslutade sig för att lämna Bagges bolag. Det är inga "hard feelings", som Jana beskriver det, utan snarare att viljan att göra musik på egen hand som tog vid.

- Det blev inte mitt, för jag var ändå på ett bolag. Nu när jag skriver, så skriver jag åt mitt eget bolag och de personerna jag jobbar med är härifrån Dalarna. Det är bara roligt, avslappnat och tryggt. Det är skitviktigt.

Just tryggheten är viktig. Det måste kännas rätt. Det återkommer hon till flera gånger under intervjun. Nyligen släppte hon en cover på Aviciis låt "Without you". Pressen som han försattes i, är något som Jana aldrig vill hamna i.

– Jag kan känna igen mig så mycket i hans situation. Just det där med att slängas in i en musikvärld som bara vill mjölka pengar ur en. Han verkar ha varit en känslig person och det är jag med. Och där känner jag att jag har tagit avstånd från det redan nu, men det är tack vare att jag har varit så medveten om det.

– Slår det med de människorna jag har runt omkring mig, då blir det bra. Det är extremt viktigt för mig att känna mig trygg med de jag jobbar med.

Jana har, utöver musiken, som sagt också en stor roll i familjeföretaget Sacci där hon är marknadschef. Samtidigt driver hon också en blogg, där hon tidigare försökt hålla isär artisten Jana med företagaren Julia. Men det går inte längre.

– Många musiker blir uppfattade av omgivningen som ganska flummiga, kreativa, ingen struktur - men jag är tvärtom. Jag har alltid varit väldigt noga med att hålla isär rollerna mellan företaget och musiken. Men samtidigt har jag känt med åren, att ska jag dela med mig av mig - då måste jag dela med mig av hela mig. Båda sakerna är en stor del av mitt liv och det känns inte som om jag blir trovärdig och ärlig. Jag gör musik och jag är företagare.

Kan rollerna krocka?

– Jag har märkt i företagsvärlden att det kan ses lite märkligt. Men jag vill trycka bort den grejen nu och jag tycker jag får det att funka. Nu är jag också helt independent, så jag får bestämma helt själv hur jag lägger upp min tid. Just nu jobbar jag bara med människor i Dalarna, vilket gör det så mycket enklare att få det funka.

Popmusiken som skapas sker lite var som helst. Oftast börjar det med en liten idé, antingen vid pianot eller något som dyker upp under en biltur. I studion på Valhalla i Falun tillbringar hon flera timmar i månaden.

Det kommer alltid finnas det som tycker det är dåligt; det är en smaksak

Melodin filar Jana på och lägger sen grunden, varpå en del sen kan lämnas över till producenten. Sen bollar de fram och tillbaka tills låten är klar.

Temat för låtarna bottnar ofta i kärlek. "Obotlig romantiker", säger Jana om sig själv, samtidigt om som hon är väldigt mån om musiken hon skapar och budskapet i den.

– Någonstans tänker jag att det kommer alltid finnas det som tycker det är dåligt; det är en smaksak. Det är fel att tävla i musik, då det är en konstnärsform där det inte finns något rätt eller fel. Och så tänker jag med min musik. Huvudsaken att jag känner mig nöjd.

Inspirerade att bygga sitt eget crew där man kan hjälpas åt

I höst står några singlar på tur men hur många låtar det blir är lite oklart. Viktigast är ändå - som sagt - tryggheten. Och att lyfta andra på vägen mot framgång. Genom samarbete med bland annat Dalapop och lokala musiker, stärker de varandra.

– Man vill lyfta varandra. Om jag satsar på att lyfta andra personer i Dalarna, om vi lyfter varandra.. Man hjälper varandra här, för man måste ta hjälp för att komma någonstans. Det är roligt och inspirerade att bygga sitt eget crew där man kan hjälpas åt.

Känner du att artisteriet numera får ta tid och att du inte har lika bråttom längre?

– Nja, nej. Jag tänker ändå att vi ska leverera snart men snarare är det "meningen så är det". Men då kommer det göra det på rätt sätt. Gör jag det när det känns bra, så blir det bra. Slår jag inte, så är det så, men gör jag det? Då är det ju min dröm.

Jag är så jäkla stolt över Borlänge

Hon skrattar till av ett minne från en gammal artikel. Den påminner henne om den hon var, den där tiden innan allt ställdes på ända - men som samtidigt fortfarande beskriver vad Jana vill med musiken.

– Jag minns att jag då sa att "jag ska sätta Borlänge på världskartan" och min mamma undrade om jag verkligen skulle säga det? Det är så kaxigt? Men det sista jag bryr mig om är vad andra tycker, vill jag det så vill jag ju det. Sen kanske jag inte lyckas men mål måste man ju ha. Jag är så jäkla stolt över Borlänge.

- Titta bara på Miss li, Mando Diao, Jussi Björling. Om jag inte skulle vilja sätta Borlänge på kartan, vad fasen ska jag då vilja? Om jag inte hade velat det, då hade jag ju inte sagt det. Så jag ska försöka göra det, men utan allt det där ytliga. Jag tänker göra det på mitt sätt och försöka lyfta andra på vägen. Då blir det bra.

