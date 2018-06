Lasse Ericsons ord efter överkörningen: "Måste tuffa till oss"

IFK Mora inledde också matchen med att Goran Guckovic bröt sin två månader långa måltorka med en frispark i nät efter fem minuter. Men efter det var festen slut, och ett tröttkört IFK Mora släppte in fyra baljor mot gästerna från Uppsala. Tränare Lasse Ericson var inte nöjd efteråt.

- Vi har första halvlek helt, vi har tre-fyra lägen vi borde gjort mål på. I division 2 får du inte mer än så. Sen bjuder vi på fyra mål, det är klart att vi får stryk. Vår andra halvlek är en bedrövelse att se, säger han.

Vad menar du?

- Ingen vågar spela kort, ingen vågar ta beslut. Man vänder hem och det blir våra mittbackar som får slå de avgörande bollarna. Det är inte så vi ska spela. Vi har ju jätteyta framför deras backlinje, få in den på den ytan och sen kan vi sticka in den på Per (Fyhr) därifrån. Istället börjar vi tjonga.

Vad tycker du om försvarsspelet överlag då?

- Det är inget fel på det. Det som är..första hörnan där. Vi har några som bor i gymmet, och ändå så tar vi stryk i närkamper. Väx upp! Det är det som det handlar om. Det är en närkampssport.

Tuffare spel tycker du?

- Ja, mycket tuffare. Vi måste tuffa till oss.

I slutskedet blev det gruffigt och grinigt på planen. Vilket märktes i en del hårda satsningar och fult spel. Något som inte var till IFK Moras fördel.

- Dem läser ju vilken nivå domaren lägger sig på. Det gör inte vi, säger Lasse Ericson.

Hur känns det nu då?

- Äee..jag är jättebesviken. Vi kan ju spela! Det såg vi i första, vi kan spela på det sättet vi ska spela, jag förstår inte varför vi inte gör det. Det är en gåta för mig.

Finns det något ni kan ta med er från idag?

- Första halvlek. Då visar vi att vi kan vara ett division två-lag, avslutar Ericson.

