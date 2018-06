Clas Ohlson lägger om strategin: "Vi behöver uppåt 100 personer - de flesta i Insjön"

Företaget fyller 100 år, och Lotta Lyrå har suttit på vd-stolen i nio månader. Hon har stuvat om i ledningsgrupp och satt flera bollar i rullning - detaljhandeln är i snabb förändring, och digitalisering liksom kundbeteenden måste behärskas för att företaget ska växa. En som har ett nyckeluppdrag för att det arbetet ska drivas framåt är Jacob Sten, företagets tillväxtchef sedan februari.

– Strategin är ju att fortsätta i 100 år till, och nu gör vi stora förändringar för att anpassa oss, säger Jacob Sten. Ingen vet exakt hur fortsättningen ser ut för detaljhandeln, men vi tror inte att de stora sajterna som Amazon och Alibaba kommer in här och tar över allt. Vi ser snarare att det enskilda landets förutsättningar påverkar hur de digitala mönstren utvecklas just där.

Läs också: Konkurrensen hårdnar, men nya vd:n är säker - "Vi ska kliva vidare i Clas Ohlsons skor"

Läs också: Förlust för Clas Ohlson på 106 miljoner: "Har gjort omfattande kommersiella satsningar"

Och här vill Clas Ohlson vara med och ta sin del av kakan. Nischen, eller snarare helhetsgreppet, handlar om att "förenkla livet hemma", vare sig vi bor i en liten lägenhet eller i villa med stor tomt.

– Nästan alla har en relation till Clas Ohlson, och den är positiv. Med vår starka ställning tror vi att vi har en god chans att skapa en ny digital plattform som kommer att tas emot väl. Den ska vara smartare och enklare än dagens uppsjö av digitala lösningar på marknaden. Vi ska skapa en plattform som kommer att lösa de vardagliga fixarproblemen som folk har hemma, lovar Jacob.

Den nya strategin, som vill öppna dörren till våra hem, har ledord som tillgänglighet, bekvämlighet, att förenkla och vägleda. Och med den digitala plattformen, som går under namnet Care of, ska vi till exempel kunna beställa hemtjänster som organiseringshjälp, städning, montering, låna verktyg och handla produkter. Genom plattformen ska kunden också kunna få hjälp via en videochatt, appar eller över telefon.

– Hemtjänsterna är i kategorin jobb som är "för stort för mig men för litet för hantverkare", förklarar Jacob. Och sådana finns det mängder av.

Blir ni billigare än hantverkaren?

– Nja, vi kommer inte alltid vara billigare, men vi är tillgängliga och ger snabbt en prisuppgift. Och i samband med att vi utför tjänster i hemmet så kan vi koordinera hemkörning av våra produkter.

Den delen av det nya Clas Ohlson som hanterar hemtjänster får namnet Clas Fixare. Under senhösten genomförs ett pilottest i några Stockholmsområden.

– Sedan rullar vi successivt ut det över hela landet. För att säkerställa personal som hemmafixare har vi startat ett nytt bolag, CO/P, tillsammans med Pegital. De har lång erfarenhet inom tjänstesektorn och äger sedan tidigare Veteranpoolen, HomeMaid och IT-hantverkarna.

Men för att appar, tjänster och köpkraft ska bli verklighet ligger ett stort arbete framför ledningen och medarbetarna på Clas Ohlson.

– Ja, det kommer krävas mycket kompetens och rekryteringsbehovet är stort, säger Jacob. Och flertalet vill vi ha till Insjön.

Hur många behöver ni rekrytera?

– För att kunna genomföra den här transformeringen behöver vi tillföra totalt 100 personer. Vi har bara under de senaste tre månaderna anställt mellan 30 och 40 personer. De siffrorna innefattar dock även annan personal, till exempel till butikerna. Men det stora jobbet för oss nu är att hitta personal till vår övergång.

Vad söker ni för människor?

– Vi behöver dels IT-kompetens, dels människor med erfarenhet av det kommersiella perspektivet. Sedan krävs en grupp som kan analysera kundbeteenden i den digitala världen. Vi har mellan 70 och 80 miljoner interaktioner per år på vår sajt, det vill säga 2 personer varje sekund. Så det finns en del att analysera.

Hur ska ni få fatt på de här kompetenserna - som ju är attraktiva för många företag idag?

– Vi söker i våra egna nätverk och vi kommer att annonsera, berättar Jacob. Sedan tror vi på hemvändare och andra som älskar den här regionen och kan tänka sig jobba här. Många lockas också av att få vara med från början i ett stort projekt och kunna påverka; vi kan erbjuda en spännande resa helt enkelt.

Betyder den ökade digitaliseringen att andra tjänster inom företaget försvinner?

– Det blir en kompetensförskjutning, och vissa saker kommer vi behöva mindre av framöver. Men i dagsläget har vi inga sådana beslut tagna.

Kommer produktutbudet att ändras?

– Till en viss del. Vi kommer att bli mer tydliga och snarare ”fördjupa” sortimentet än att ”ha allt”.

Försvinner katalogen nu?

– Vi blir som sagt mer och mer digitala, men vi har än så länge inte satt något stopp för katalogen.