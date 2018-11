Tävlingen räddad – polisen hittade sadlarna: "Där hade vi tur"

Inbrottet kunde blivit en mindre katastrof för flera av ryttarna i Leksands ridklubb men en polispatrull valde att stoppa en bil i Borlänge.

När polismännen kontrollerade bilen upptäckte de 12 sadlar och när personerna i fordonet inte kunde redogöra för var sadlarna kom ifrån greps de. Nu är sadlarna åter till ägarna och fyra misstänkta tjuvar i 20-års åldern är anhållna av åklagare.

– Några av sadelägarna har varit till Borlänge och gjort en identifiering. De har tagit dem med sig till Leksand och det är så skönt att alla sadlar är hemma igen, säger Li Skoglund.

Hon upptäckte stölden under morgonen och berättar att det varit en lång dag. Ridklubben fick ganska tidigt reda på att polisen hittat sadlar under natten men det är ganska vanligt med sadelstölder så ryttarna har levt på hoppet under dagen.

– Det ställer till så mycket problem eftersom de är måttanpassade och är väldigt dyra, förklarar Li Skoglund.

Vid 15-tiden på eftermiddagen skriver Leksands ridklubb på sin facebooksida att det var deras sadlar som polisen hittat och att de kommit tillbaka till sina ägare.

"Alla sadlar är tillbaka. Denna gång hade vi otroligt tur, sadlarna som beslagtogs inatt var de som stals från privatstallet och ägarna har fått tillbaka sadlarna! Vilken oerhörd lycka!"

Li Skoglund vill passa på och bjuda in de som vill se hästhoppning till klubbens tävling till helgen. Tack vare att sadlarna nu är tillbaka blir den av som planerat och det kommer vara både hästar och ponnys som tävlar.

Sadelstölder

• Under 2018 har hittills i år 4 sadlar stulits i polisområde Dalarna.

•I hela region Bergslagen har totalt 35 stulits.

•I Sverige har över 300 sadlar stulits under 2018.

Källa: Polisen