Barntävling nytt succéinslag i Nåjde-Joggen

– 37 barn deltog och sprang runt fotbollsplanen. Vissa satt på armen på någon av föräldrarna, de något äldre sprang själva. En del nöjde sig med ett varv medan andra sprang flera varv och alla fick efteråt medalj, saft och bulle, berättar Håkan Rosén.

70 personer anmälde sig till vuxenvarianten av loppet varav 61 kom till start, vilket var något mindre än i fjol.

De vuxna betalade mellan 175 och 225 kronor beroende på hur lång distans de sprang. Som vanligt valde IF Vulcanus att sätta in en del av deltagaravgifterna till behjärtansvärt ändamål och denna gång är det Barndiabetesfonden som får 1 000 kronor.

– Längsta sträckan var 14 kilometer och då sprang man från idrottsplatsen till Hammarberget och vidare mot slamdammen och Konstdammen och tillbaka, upplyser Håkan Rosén.

De bästa resultaten:

Herrar 14 kilometer: 1) David Berg IF Start, 57.02, 2) David Glader Ludvika FFI, 58.21, 3) Joakim Nordqvist CSK Ludvika, 1.00.56, 4) Erik Carlsson ABB IF, 1.02.58, 5) Jakob Stenbacka Borlänge, 1.03.28.

Damer 14 kilometer: 1) Sofia Norgren Ludvika FFI, 1.02.15, 2) Emma Graaf Norhyttan, 1.03.44, 3) Elin Fredriksson Ludvika, 1.09.52, 4) Anna From CSK Ludvika, 1.10.25, 5) Carin Wikström Mio Ludvika 1.24.44.

Herrar 8,5 kilometer: 1) Daniel Sand Lemont AB, 35.13, 2) Morgan Bergman ABB IF, 37.01, 3) Gunnar Johansson Mötesplats löpning, 39.45, 4) Niklas Andersson, Ludvika kommuns IF, 41.11, 5) Rikard Norelius Ludvika kommuns IF, 41.24.

Damer 8,5 kilometer: 1) Annelie Liljedahl Ludvika kommuns IF, 41.36, 2) Jennifer Östby Smedjebacken, 42.09, 3) Elin Andersson, 47.24, 4) Marita Nordgren Ludvika kommuns IF, 55.00, 5) Anna Sandberg Borlänge, 56.22.

Herrar 5,0 kilometer: 1) Buba Singateh Ludvika FFI, 19.24, 2) Asadullah Alizacleh IF Vulcanus, 22.00, 3) Alexander Sandberg Borlänge, 25.09, 4) Jonny Isaksson Ludvika kommuns IF, 25.23, 5) Niklas Sandberg Borlänge, 26.37.

Damer 5,0 kilometer: 1) Linda Johansson Ludvika kommuns IF, 32.30, 2) Agnes Norelius Kvarnsveden, 34.20, 3) Karin Berntsson AB BIF, 34.40, 4) Maria Bergs Stömne Falun, 36.03, 5) Veronica Lindgren Unika Ludvika 36.56.