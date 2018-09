Daniel från Ludvikas passion för denim har gett honom följare över hela världen: "Kompisar tycker jag är knäpp"

På insidan av fickan i 38-årige Gävlebon Daniel Bergmans jeans har han ritat ett streck för varje gång han har haft på sig dem. Det gör han för att hålla koll på hur slitaget utvecklar sig över tid och hur många dagar som gått utan att han tvättat jeansen.

Det sistnämnda undviker han i den utsträckning det går. Runt 200 dagar har han haft de jeansen han har när tidningen träffar honom på hans jobb på Bilbolaget i Hemsta.

– I somras, under värmeböljan, var det inte optimalt väder. Tvättar man jeansen tappar de sin karaktär och färg. Det som gjort att jag fastnat för det här är att man kan följa utvecklingen och se hur plaggen sakta blir ens egna genom slitaget. Denim-fantaster kallar det ibland för sitt "second skin", berättar Daniel Bergman.

– Mina kompisar tycker jag är knäpp, så klart, skrattar han.

Daniel Bergman har dock 30 000 likasinnade vänner som tycker att det han gör är fullt rimligt, de följer honom på Instagram där han kallar sig @redrawdenim och de kommer från långväga platser som Brasilien, Singapore och Japan. Har Daniel köpt nya jeans kan de skriva "Looking forward to seeing their evolution!" och lägger han upp en bild på ett slitet denimplagg kan de utbrista "Nice fades!".

– Några gånger om året träffar jag ett gäng med samma intresse också. Vi har blivit goda vänner. Det blir förstås mycket snack och tips om kläder, säger Daniel Bergman.

Daniel har alltid gillat denim men intresset växte när hans fru hade en klädbutik i Ludvika där han kommer från ursprungligen. Till en början följde han själv modekonton med denim-tema med sitt privata konto, 2014 bestämde han sig dock för att starta ett eget konto med samma fokus. Hans konto växte stadigt fram till att han nådde 10 000 följare, då exploderade det och tog ett skutt upp till 15 000 – sedan har det fortsatt ticka på.

– Jag trodde bara det skulle vara farsan som följde mig. Men jag har gått från att ha 26 stycken likes till tusentals på vissa inlägg. Det är helt galet egentligen.

De allra största i hans genre har över 100 000 följare. Dit vill Daniel Bergman också nå och han vill också ha ett samarbete med någon av de denimförsäljare han själv använder sig av.

– Det vore det roligaste om detta ledde till något sådant, att få vara "poster boy" åt något klädföretag och faktiskt kunna leva på det här. Jag är inte intresserad av små samarbeten här och där utan vill helst att någon verkligen är "all in".

Idag har han ingen sponsring. Vilket förstås väcker frågan om hur mycket pengar han lägger på sin hobby egentligen.

– För mycket, konstaterar Daniel.

– Det är i alla fall bra att det är en stor del i det hela med slitaget på plaggen, man behöver inte ha något nytt varje dag. Men det är klart det är svårt att hålla sig när man ser något man verkligen vill ha, fortsätter han.

Daniel Bergman

Ålder: 38

Bor: Villa i Hemlingby, utanför Gävle med fru och barn. Uppväxt i Ludvika.

Arbete: Jobbar inom servicemarknad med bildelar

Hobby: Har ett stort Instagramkonto med fokus på hans passion för denimkläder som heter @redrawdenim och över 30 000 följare över hela världen.