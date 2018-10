Fack och arbetsgivare överens – nu blir hon fast på toppjobbet

Kommunchefen Jan Lindström berättar att fack och arbetsgivare blev överens om detta vid en förhandling på fredagen.

– Från 1 november går hon in permanent på tjänsten under ett plus ett år. Det innebär att inför andra året så kan det ske en omprövning där hon själv bestämmer om hon vill fortsätta ett år till.

Kommunen har sedan i våras sökt efter en ersättare till Mikael Carstensen som då slutade som förvaltningschef. Man har tagit hjälp av rekryteringsbolag som inte lyckats vaska fram några, som kommunen sett det, tillräckligt intressanta kandidater.

– Barbro är en mycket bra kandidat som gör ett bra jobb och jag är tacksam att hon vill fortsätta. Nu kommer vi också att inleda rekryteringen efter en ny förskolechef, säger Jan Lindström.

I sin tidigare roll som förskolechef hade Forsberg Nystedt en månadslön på 52 960 kronor. Under det dryga halvåret som tillförordnad förvaltningschef har hon haft ett tillägg på 10 310 kronor i månaden.

– Nu som ordinarie på tjänsten kommer hon att tjäna 69 500 kronor i månaden, vilket är samma lön som Margareta (Karlsson, vård- och omsorgschef) har, uppger kommunchefen.

Tidningen har sökt Barbro Forsberg Nystedt för kommentarer.