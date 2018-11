Fredric Jernemyr om första året med nya Ica: ”Jag är så tacksam över att få vara helikopterförare över det här”

TV: Han gillar konkurrensen: ”Bra för Ludvika som handelsstad.”

2009 blev det officiellt att Ica ville bygga en större butik i Ludvika. Då hade Sven-Eric Jernemyr vid Ica Matmäster i Marnäs haft samtal om saken med kommunen i flera år.

När så den nya butiken äntligen kunde öppna så var det dags för nästa generation att på allvar kliva fram i rampljuset och ta allt ansvar.

– Det har varit roligt, lärorikt och succé, säger Fredric Jernemyr, 44, när han sammanfattar första året.

Roligt, utvecklar han, för att det var ju två butiker – Matmäster och Matmagasinet – som skulle bli en. Två butiker med delvis olika kulturer.

– Innan vi körde i gång var jag lite fundersam hur det skulle gå. Men vi har fått ihop det jättebra och alla drar åt samma håll. I dag är vi uppåt 40 personer som jobbar här och räknar man om det i heltider är det ungefär 25 tjänster.

Lärorikt har det varit för honom personligen att få ansvaret för en avsevärt större butik med högre omsättning och mer personal.

– Vi som jobbar här har lärt oss mycket av varandra. Numera när det är så pass stort så kan jag inte påverka och styra allt i detalj utan man får släppa på det lite. Och det är roligt att se hur personalen har vuxit med mer ansvarsfulla uppgifter.

Och så var det där med succé. Ett minst sagt slitet uttryck men som Fredric Jernemyr tycker är befogat i sammanhanget.

– Vi har koll på våra nyckeltal och svinnet är lågt. Personalen gör ett fantastiskt bra jobb med inköp och såna saker.

De två gamla butikerna omsatte tillsammans cirka 140 miljoner kronor och det satte Fredric Jernemyr som mål för Kvantum första året.

– Det målet kommer vi att nå för helåret 2018 så det ser bra ut. Jag är jättenöjd men man vill alltid ha mer, påstår Ica-handlaren som nu inte vill gå ut i tidningen och sätta något slags officiellt försäljningsmål för 2019.

Men han berättar att en vanlig vecka har butiken mellan 13 000 och 14 000 kundbesök och en ny grupp som tillkommit i höst är de så kallade on line-kunderna. De sitter hemma eller på jobbet och knappar in via datorn eller telefonen vad de vill ha.

– Sedan kommer de hit och går in genom en dörr vid sidan om entrén och hämtar varorna. Vi har två tjejer som plockar ihop varorna åt on line-kunderna. Vi har drygt 100 sådana kunder varje vecka och det här tror jag kommer att växa framöver.

Totalt sett så tror Fredric Jernemyr att Kvantum tagit kunder från andra butiker men att man också tappat gamla Ica-kunder.

– Vi har säkert tappat en del av dem som var kunder på Matmagasinet. Kunder som bodde i närheten av den butiken och av olika anledningar har svårt att ta sig hit till andra sidan av stan.

Ica-handlaren har självklart planer och funderingar på hur butiken kan utvecklas. Redan nu har man en hel del catering och gör plankor och andra läckerheter på beställning och den delen tänker man börja marknadsföra mera.

– Och nästa år ska vi förmodligen inrätta en kaffehörna. Det är ganska många kunder som har framfört önskemål om det.

Fredric Jernemyr säger sig inte vara missnöjd med någonting utan det mesta har flutit på som det var tänkt det första året i Sänkan.

Gång på gång framhåller han personalens insatser.

– Utan dem hade det här aldrig gått. Jag är så tacksam över att få vara helikopterförare över det här.