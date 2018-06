Krossad ruta och saboterat staket vid Lorensbergaskolan – "vi har våra aningar"

Under gårdagen kunde tidningen rapportera om en tjuvkopplad vält som körde sönder delar av Kyrkskolan under midsommarhelgen. Det var dock inte det enda som förstördes under helgen. Även Lorensbergaskolan fick saker fördärvade.

Det var staketet runt fotbollsplanen som blev saboterat samt en krossad ruta som genererade i massor av splitter och en ny ruta.

Allt detta hände under samma helg och Ludvikapolisens utredningschef Pär Israelsson säger så här.

– Vi har våra aningar om vilka det här är. Det finns ett gäng ungdomar som drar runt på stan, och de brukar bland annat hänga ute vid Lorensberga, säger han.

Pär Israelsson utesluter därmed inte att det finns ett samband mellan skadegörelserna vid Kyrkskolan och Lorensberga.

– Däremot finns det i nuläget ingen som vi kan peka ut, än, tillägger han.

Han nämner vidare att det ska finnas ett bevismaterial som ännu inte har lämnats in till polisen.

