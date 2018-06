"Ludvikamodellen" införs – "den som kan jobba ska göra det"

Målet med den nya satsningen är att 200 medborgare per år ska komma i egen försörjning under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2020.

– Vi tror att det är möjligt och de cirka 200 personerna per år ska alltså inte vara i behov av insatser från social välfärd utan kunna försörja sig själva. Då kommer vi kunna spara 9,3 miljoner kronor per år med start 2019, säger Leif.

Rubriken för modellen är "Vägen till egen försörjning" och ansvaret kommer att falla direkt under kommunchefen. Och själva modellen bygger på ett samverkande arbetssätt utan att behöva slå ihop enheter och förvaltningar. Leif Pettersson säger så här om det nya arbetssättet.

– Detta innebär att medborgaren som har behov av ekonomiskt bistånd får vid ett första möte träffa en handläggare från arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten samt en socialsekreterare från individ- och familjeomsorgen för att lägga upp en gemensam plan som i slutändan ska generera i egen försörjning.

Hur kommer det här att finansieras?

– Det kommer till största delen att kunna göras via statliga ersättningar för nyanlända, statliga bidrag för arbetsmarknadsåtgärder och statsbidrag för utbildning. Beräkningen på 9,3 miljoner grundar sig på att snittet per person i försörjningsstöd per månad är 7700 kronor under sex månader, säger Leif Pettersson.

Leif avslutar med att trycka på vikten av att de som kan jobba faktiskt ska jobba.

– Vi vill att det ska jobbas istället för att bidragen ökar och det här är vägen till arbete. Alla kommer att tjäna på det, säger han.