Positiv rapport – nu är det ”bara” minus 38 miljoner

Rapporten redovisades vid senaste nämndmötet. Politikerna fick veta att förskole- och skoldelen i nämndens verksamhet inte kommer att göra av med lika mycket pengar som budgeterat.

De här delarna av nämnden har en årsbudget på 439 miljoner men kostnaderna tros stanna vid 433 miljoner. Förskoledelen väntas underskrida sin budget med 4,1 miljoner, grundskoledelen med 1,5 miljoner och administration med knappt 900 000 kronor.

Förskolorna kostar mindre än beräknat eftersom flera nya förskoleavdelningar inte tagits eller kommer att tas i drift före årsskiftet. Inom grundskolan förklaras det ekonomiska utfallet bland annat med vakanser inom elevhälsan.

Under en period har endast två av åtta tjänster som skolsköterskor varit besatta, men en ändring till det bättre sker successivt under hösten.

– I våras hade vi 5,75 skolsköterskor och vid senaste månadsskiftet hade vi fem skolsköterskor i tjänst och de kommer att vara åtta i slutet av höstterminen, uppger skolchefen Jonas Fors.

– I jämförelse med situationen under våren så utökar vi således med 2,25 tjänster och detta är ett led i en satsning på elevhälsan. Vi har även valt att utöka antalet kuratorer successivt från tre stycken under våren 2017 till att de nu under läsåret 2018 – 2019 blir sex stycken, tillägger skolchefen.

När det gäller social- och utbildningsnämndens andra del, den sociala sektorn, så antas underskottet för helåret hamna på 44,5 miljoner kronor. Budgeten är på 133,5 miljoner men slutnotas förmodas bli 178 miljoner.

Socialbidragen antas kosta 17 miljoner mer än beräknat, familjehemmen 8,5 miljoner mer, institutionsvården för barn och unga 10,5 miljoner mer och missbruksvård sex miljoner mer än budgeterat.

Tillförordnade förvaltningschefen Barbro Forsberg Nystedt menar dock att det antagligen inte blivit något underskott, eller ett förhållandevis litet, om nämnden fått de pengar man begärde inför 2018. Forsberg Nystedt konstaterar att nämnden i ett tidigt läge varslade om befarade kostnadsökningar inom sociala sektorn.

Hur underskottet i slutändan ska regleras är inte bestämt. Moderaterna vill att kommunens beräknade överskott för helåret på ungefär 32 miljoner raderas och att pengarna överförs till nämnden samt att nämnden får fem miljoner av det överskott som integrationsenheten väntas redovisa.

När saken debatterades i kommunfullmäktige i september ville Socialdemokraterna inte ställa sig bakom förslaget.

Det kanske blir andra tongångar nu när S har bestämt sig för att regera Ludvika i koalition med M, KD och L.