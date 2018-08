Brandstationen i Sälen stod nästintill tom på utrustning under fem dygn – ”Vi hade inget val”

Från tisdagen den 17 juli till söndagen den 22 juli stod Sälens brandstation nästan tom på utrustning i form av fordon, vattenslangar och motorspruta – stationens släckbil fanns endast stundom på plats i Sälen, detta bekräftar Mats Nilsson, räddningschef i beredskap i Malung-Sälens kommun, för tidningen.

Anledningen var den stora branden i Torgås, där elden slukade omkring 550 hektar skog. Det fanns inte tillräckligt med resurser för att ha oanvända brandbilar och material liggandes i Sälen, menar Nilsson.

– Under fem dygn var det mer eller mindre helt tomt på slang och utrustning som låg kvar i Torgås, brandbilen som emellanåt fanns på plats var endast ett tomt skal. Den var dock bestyckad med två slangrullar med CAFS, vårt skumaggregat, men dessa slangar räcker bara 60 meter och kan inte användas till allt.

Alla styrkor tvingades åka till en och samma skadeplats och eftersom att det endast fanns ett begränsat antal resurser var de tvungna att användas, menar Mats.

– Vi är en liten organisation och räcker inte riktigt till när det blir en sådan här stor insats under en längre tid.

Konsekvenserna hade kunnat bli katastrofala, menar Mats.

– Om det hade hänt någonting i Sälen så hade vår responstid ökat med minst 30 minuter, och det är ifall vi hade kunnat lämna Torgås som vi inte alltid kunde. Hade vi tvingats begära hjälp från Trysil eller Vansbro så hade tiden från när larmet går tills det att vi är på plats landat på omkring en timme och tio minuter.

På måndagen kallade Mats på förstärkning som anlände på onsdagen, och på torsdagen organiserades en grupp brandmän som kallades: taktiskt team, berättar Nilsson. Deras uppgift var bland annat att agera på larm utanför skogsbrandsområdet i Torgås.

– Det var först på torsdagen som vi hade möjlighet att sätta ihop det taktiska teamet, innan förstärkningarna anlände var det omöjligt. Vi var då tvungna att lägga alla fokus på skogsbranden, vi hade inget val, säger Mats Nilsson.

Per Hampus är räddningschef i Malung-Sälens kommun. Han säger att man under insatsen i Torgås säkrat upp med en skogsbrandskärra, innehållande brandslang, i Transtrand som ligger omkring en mil från Sälen – han betonar dock att skogsbrandskärran inte var på plats i Transtrand under hela räddningsinsatsen i Torgås. Planen var att den kärran tillsammans med ett fib-fordon, första insatsbil, skulle vara första enhet att agera om någonting skulle inträffat i Sälen, menar Per-Hampus.

– Man får heller inte glömma att vi har ett samarbetsavtal med räddningstjänsten i Trysil som vi kan ta hjälp av. Under insatsen i Torgås fanns det hela tiden personal och fib-fordon redo att rycka ut från Transtrand, trots att de större släckbilarna och räddningsfordonen var lite längre bort.

Med facit i hand, kan ni organisera er bättre på något vis om en sådan här händelse skulle inträffa igen?

– Ja. Möjligtvis skulle vi kunna ha mer slang i reserv. Men vi kände att det var ett väldigt skarpt läge i Torgås och därför gick all slang åt där.