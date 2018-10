Dalabandet släpper låt inspirerad av Brexit: "Konflikten kring Nordirland återuppstår"

► Se musikvideon till The Major Seconds "Angelo" nedan:

John Mitchell i Dalabandet The Major Seconds tog värvning i brittiska armen på 1980-talet och blev stationerad i Nordirland på en militärbas som hette Angelo. Samma namn alltså som bandets senaste singel.

- Att arbeta med låten och videon har varit ett sätt att bearbeta mina egna minnen. Jag har en del bra minnen, men jag minns också den skräck jag kände. Jag fruktade att året i Nordirland skulle bli mitt sista, berättar John.

I dag bor John Mitchell i Sälen med sambon Sofie Jonsson som inte bara utgör hälften av medlemmarna i The Major Seconds utan också har den egna duon John Mitchell & Sofie Jonsson som blev framröstad till Årets live upplevelse vid Dalecarlia Music Awards 2017.

Musikvideon till "Angelo" är inspelad i Malung och Transtrand.

- ”Angelo” är inspirerad av musiken jag lyssnade på under 80-talet, särskilt Sting och Police, The Smiths och The Cure. Den är ganska så representativ för den musik vi spelar i The Major Seconds, något slags new wave, säger John Mitchell.

The Major Seconds består förutom av John Mitchell och Sofie Jonsson också av Anton Igelström och Emil Sjölin.

