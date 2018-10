Lång rad av skadegörelse under helgen i Malung - två män som erkänner i förhör

Under helgen inträffade sammantaget 13 skadegörelser som anmäldes till polisen och efter tips kunde polisen plocka in två män som varit i förhör under tisdagen. De tar i stort sett på sig ansvaret för det inträffade.

– De har tagit på sig ansvaret och är skäligen misstänkta och släpptes därefter, uppger polisen.