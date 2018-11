Minnesord över Inga Pettersson, Dala-Järna

I byn Grånäs har Inga bott under större delen av sitt liv. Frälsningsarmén har varit hennes kyrka sedan hon var barn. Hon gick på Fornby folkhögskola och reste tillsammans med en kamrat därifrån till England för att arbeta på gästhem. Till några olika platser i Sverige kom Inga för att hjälpa sin bror i hans familj.

I Norrköping träffade hon Hubert, de båda gifte sig och familjen flyttade snart in i huset i Grånäs som Hubert byggt tillsammans med sin far och bror. Där bodde Ingas under 58 år.

Sitt arbete hade hon på det som då kallades lekskolan och senare i livet utbildade hon sig till sjukvårdsbiträde. I Frälsningsarmékåren var hon strängmusikant, scoutledare och senare ledare för kvinnoföreningen Hemförbundet. Hon var engagerad i hembygdsföreningen, i pensionärsföreningen och kyrkokören. Genom sitt politiska engagemang blev hon bland annat ordförande i kommunens socialnämnd. Inga var en hängiven odlare och i och kring hennes hem blomstrade det stora delar av året.

Familjen reste mycket i Sverige och utomlands och vänkretsen var stor, Mamma Inga var stöttande, uppmuntrande och i hemmet rådde en välkomnande och generös atmosfär. Inga gick ur tiden stilla och fridfullt då de flesta av hennes familjemedlemmar haft möjlighet att på plats ta farväl.

Vår tro är att hon nu sjunger vidare i den stora himmelska kören, tillsammans med Hubert som avled år 2016, och andra. Inga Petterssons liv här är slut, hon har troget gjort det hon skulle och så gått hem till glädjen hos sin Herre.

Karin Larsson