Minnesord över Per- Olof Hjertén

Redan tidigt stod därvid klart för kommunledningen, att om de infrastrukturella ambitionerna skulle kunna förverkligas erfordrades en väsentlig kompetenshöjning. Vid denna tid var det fortfarande möjligt för kommuner och landsting att konkurrera med den fria företagsamheten vad avsåg rekrytering av chefsförmågor med högre utbildning. Valet av P O Hjertén, civilingenjör vid Chalmers, till chef för kommunens byggnadskontor, exemplifierar detta.

PeO, som han vanligen kallades, kom att fullt ut motsvara kommunledningens krav och förväntningar. På initiativ och under ledning av PeO tillsammans med kommunalingenjör Åkesson, igångsattes och fullbordades utbyggnaden av det kommunala fjärrvärmenätet och VoA- saneringen av samtliga kommunens byar.

Lägg därtill ansvaret för utbygganden av kajområdet, gågatan, simhallen, IP Prästholmen, Moraparken och ett stort antal industrihus, som fyllde hela Örjastäppan. Detta för att nämna några projekt, som efter kommunstyrelsens beslut anförtroddes PeO och byggnadskontoret.

Själv uppskattade han framför allt anläggandet av flygfältet som det mest spännande och givande projektet han blev satt att leda. Resultatet blev,till stor del genom PeOs arbete och kontakter, en modern instrumentflygplats med reguljärtrafik på Stockholm och charterflyg med DC 9 och Boeing 737.

Det förtjänar att påminnas om att, inte minst genom PeO:s kontakter, uppehölls under en tid reguljärtrafik samtidigt av två konkurrerande flygbolag utan bidrag från kommunen. En av förklaringarna till byggnadskontorets effektivitet vid denna tid var tveklöst, att det sorterade direkt under kommunledningen utan mellanliggande nämnder eller styrelser och som bäddade för snabba beslut. En ordning, som hyllades av såväl kommunledning som PeO och hans stab.

Vid sidan av sin kommunala tjänst hyste PeO ett starkt idrottsligt intresse. Framför allt för ishockey och han var under ett antal år ordförande för Mora IK. Hans kyrkliga intresse manifesterade sig i form av att han under en följd av år var kyrkorådets ordförande. Han handlingskraft visade sig även här. Således tillkom Andreasgården på hans initiativ och under hans ledning. Den bär i allt väsentligt hans signum.

Det finns i bygden anledning att tänka en tacksam tanke vid minnet av PeO.

Lennart Thorslund