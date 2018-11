Minnesord över Per Olof Hjertén, Mora

Uppväxten i prästhemmet utanför Lidköping präglades av en kyrklig västgötabygd där kristen gudstillit och det dubbla kärleksbudet utgjorde en självklar del, också i form av dagliga skolandakter. I sina minnesanteckningar uttryckte han stor tacksamhet över den grund det lade för elever, skola och samhälle, något som kom att prägla Per Olofs och hans syskons livshållning och framtida livsval. Även om två bröders prästkallelse låg nära även honom, valde den mångbegåvade Skara-djäknen Per Olof att utbilda sig till civilingenjör på Chalmers i Göteborg.

Det var ett osedvanligt stiligt och vackert brudpar som gifte sig i en västgötakyrka nyårsafton 1960 då Per Olof äktade sin barndomskärlek Ingrid, dotter till de egna föräldrarnas bästa vänner. Tillsammans bildade de familj, välsignades med tre döttrar och en son, slog ned bopålarna i Jönköping och Mullsjö innan flytten 1969 gick norrut, till Mora, den bygd Per-Olof blev trogen i ett halvt sekel, livet ut.

Spåren av hans viktiga livsgärning och enastående betydelse för sin nya hembygd är åtskilliga i det Mora vi upplever idag, främst i form av planering, genomförande och byggnation, inklusive även namnsättning, av otaliga kommunala miljöer, bostäder, stadsdelar, vårdinrättningar, kommunalhus, skolor, vattenverk och flygplats under de för kommunen och i synnerhet tätorten osedvanligt expansiva 1970-1990-talen.

Samarbetet mellan tekniske chefen Per Olof Hjertén och dåvarande kommunalråden Lennart Thorslund respektive Gunnar Hållbus utgjorde en viktig ryggrad för denna utveckling och kom att forma det Mora vi känner idag. Närmast legendarisk är hans roll i förvandlingen av den tidigare problematiska vattenkvaliteten i Mora till ett av landets bästa och godaste vatten.

Per-Olof Hjertén, som också ett tag fungerade som flygplatschef, vågade tänka nytt och finna betydligt mer kostnadseffektiva lösningar. Inte minst kom det till uttryck genom att få ner den totala investeringskostnaden för anläggandet av Mora-Siljans flygplats till blott en tredjedel av det pris motsvarande flygplats kom att kosta i Arvidsjaur, alltså 120 miljoner kronor lägre i Mora, dessutom i penningvärdet för 40 år sedan.

Lugn som en filbunke, även när det vrålades eller jublades som värst, inte bara undvek Per Olof Hjertén att hoppa upp och ned från sin ordinarie sittplats under otaliga MIK-matcher i Smidjegrav, utan tjänade också i många år som den kloke och analytiske ordförande Mora IK hade vid sidan om legendariske klubbdirektören Jan Simons. I likaså Mora Rotary som åtskilliga bostadsrättsföreningar blev det naturligt att Per Olof kom att axla ledande roller.

Under Per Olof Hjerténs tid som kyrkorådets ordförande i Mora församling, runt millennieskiftet, kunde han förverkliga mångas, och sin egen, dröm om ett nytt församlingshem med kapell, Andreasgården, allt i direkt anslutning till kyrkan. Så uppstod ännu ett av de landmärken och byggnader, nu till Guds ära och människors tjänst, som hans kunnande togs i anspråk för.

Vid sin 70-årsfest, firad i just Andreasgården, kom Per Olof Hjertén att visa för en bredare krets sin obestridliga begåvning också som pianist och musiker. Ekumeniskt lagd som han var, betjänade Per Olof Hjertén i perioder såväl Centrumkyrkan som Fridhemskyrkan genom att vara församlingarnas uppskattade gudstjänstpianist.

Vi är många i Mora som vill uttrycka vårt djupa deltagande till makan Ingrid, barnen Anna, Maria, Per och Eva med familjer, barnbarn och barnbarnsbarn. Per Olof, han som kom att betyda så mycket för så många, saknas oss och det djupt och innerligt.

Samtidigt är det min fulla övertygelse att han nog själv, mitt i sorgen, balanserat som alltid, skulle påtalat att vi får inte tappa bort tröstens ord och livskällor.

Även om Per-Olof nu lämnat jordelivet, trygg i förvissningen om ett bättre himmelskt rike med sin Herre och Frälsare, minner fortsatt så oerhört mycket i denna bygd om allt det han lett, utfört och betytt i decennier för Mora, inte minst dess kommun, kyrka, ishockeyklubb och befolkning.

Detta finns all anledning att bevara i mångas hjärtan här uppe i Ovansiljan, i djup respekt och tacksamhet.

Lennart Sacrédeus, Mora kommunfullmäktiges ordförande