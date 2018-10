Polisens vädjan efter mångmiljonstölden: "Hjälp oss stoppa organiserade stölder"

Under natten till söndagen stals 40 nya snöskotrar av märkena Lynx och Ski-doo från Cubic AB på industriområdet i Mora.

Cubik AB:s styrelseordförande Jeff Öijer har bedömt värdet på det stulna till ungefär sju miljoner kronor.

Björn Sundin betonar att stölden var mycket välplanerad och att tjuvarna hade alternativa lösningar på problem som kunde uppstå:

– När tjuvarna inte lyckades starta Cubics egen hjullastare använde de sig av en som fanns i grannfastigheten. Den skulle kunna tyda på att de rekognoserat och hade en reservplan. Samtidigt innebär det att åtminstone en av tjuvarna kan ha rekat här tidigare.

Förundersökningsledaren vill nu att alla som sett eller hört något misstänkt som kan sättas i samband med stölden hör av sig omgående.

– Vi jobbar mycket brett på det här och vill också att allmänheten tänker brett. Det är av största vikt om vi ska kunna klara upp det här och om vi ska kunna förebygga fler liknande och välorganiserade stölder.

Så sent som i förra veckan genomfördes en likartad stöld – men då av fyrhjulingar – i Umeå. Där lastades stöldgodset med hjälp av en truck som tidigare stulits i Linköping.

Anders Traktorservice i Rättvik drabbades sommaren 2015 av en liknande stöld. Där och då stals fabriksnya fyrhjulingar, gräsklippare, röjsågar, grästrimmers, häcksaxar och robotgräsklippare till ett värde en över 1,5 miljon. Och tjuvarna avslutade "besöket" med att även lasta på företagets lastmaskin, värd ungefär en halv miljon kronor.

– Vi måste få stopp på det här och samarbetar nära med andra polisområden i landet, säger Björn Sundin, som uppmanar allmänheten att tipsa brett om iakttagelser i närheten av Cubic AB:s lokaler mellan främst klockan 01 och 06.30 under natten till söndagen.

– Med största sannolikhet har stölden skett då, men vi vill också veta om någon sett någon spanare vid företaget tidigare, om en "främmande" långtradare eller flera mindre lastbilar stått parkerade i Mora med omgivning under lördagen och om fordon som kan ha samband med stölden setts på väg till eller från Mora.

Polisen samlar just nu in material från fartkameror i Mora med omgivning och har utfärdat "rikslarm". Alla som har tips uppmanas att höra av sig via telefonnumret 11414.

– Särskilt de som gått på eller av skift vid exempelvis Mora lasarett, de som varit på hemväg efter en fest och andra som varit ute i Moratrafiken under natten kan ha gjort för utredningen värdefulla iakttagelser, säger förundersökningsledaren.

Han beskriver den svenska marknaden för de stulna snöskotrarna som "tämligen död" och understryker att den eller de som befattar sig med de här maskinerna – med förregistrerade chassinummer – löper uppenbar risk för rättsliga efterräkningar, där häleri är en av flera möjliga brottsrubriceringar.