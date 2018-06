Nu blir det festivalhäng i parken

Redan på onsdag och torsdag används området för evenemang som ligger utanför festivalupplägget. Dalecarlia cup invigs på onsdag med Sigrid Bernson som uppträder och på torsdag gör Marcus & Martinus sin enda Sverigespelning i Borlänge. Enligt Marco Villarroel har tonåringarna redan börjat strömma in från landet för att se duon.

– De artister och de olika musikgenrer som vi tagit hit kan tilltala alla från 18+ till 50+, säger Marco Villarroel.

Själva festivalen är på fredag-lördag och i festivalområdet ingår Restaurang Liljan, Liljeqvistska parken och parkeringen. 150 personer har arbetat hårt för att få området i ordning. Framför cover- och tributescenen har sittplatser för tusen personer ställts fram.

– Det här är den roliga delen. Tanken är att det ska vara avslappnat i parken. Du kan ta en öl eller något alkoholfritt medan du tittar på våra cover- och tributeband. Vi har 18 års gräns, vilket också gör att du kan röra dig fritt över festivalområdet.

När tidningen tittar förbi står Marco med telefonen tryckt mot örat och pratar.

– Det är klart att vi fixar fotboll till backstage. Mm och snacks också såklart.

Är det många artister som har speciella önskemål?

– Som du hörde så vill de flesta se fotbolls-VM. Önskemålen kan variera såsom snacks eller lösgodis men det är bara charmigt. Det är inga extraordinära krav de har. Sedan ska artisterna hämtas och lämnas, såsom Alphaville, som flyger in och ut igen. Men det är ju sånt som är roligt.

Han berättar även att Europe just avslutat en stor turné i Australien och har många trogna fans som följer dem.

Olika artister och genrer kommer spela, såsom tidigare nämnda Alphaville och Europe som har hög igenkänningsfaktor för de som växte upp på 80-talet. Takida spelar och Ebba Gold som flörtar med dåtiden. Andra artister är Kapten röd, Daniel Adams Ray och Norlie KKV som finns på dagens hitlistor. Och inne på scenen på Liljan spelar lokala band som börjar göra sig ett namn.

– Vi vill göra en insats för lokala förmågor som är "up and coming" såsom Astral Doors. Här har vi också haft möjlighet att balansera upp med flera kvinnliga artister och band, såsom Jana, Nightshine och Among Lynx.

Till sist, hur ska besökarna ladda inför festivalen?

– Med mycket vatten för det ser ut att bli väldigt varmt. Och såklart med ett stort leende på läpparna. Festivalen kommer erbjuda en skön och avslappnad stämning.

Dalecarlia invigning, Marcus & Martinus och Dalecarlia music festival

► Var: Liljekqvistska parken, Borlänge

Ons: Invigning av Dalecarlia Cup, Sigrid Bernson uppträder, Fri entré

Tors: Marcus & Martinus, kön öppnar 11.00, området 16.00, 18.00 Förband: High 15, 19,00 Marcus & Martinus, förköp Tickster 595 kr

Fre- lör: Dalecarlia music festival, biljetter Tickster, spelschema hittas på Dalecarlia music festivals Facebooksida.