Nu kommer brittsommaren– varmare väder och solchanser

Det finns ingen exakt definition av brittsommar. Enligt SMHI är det varma och soliga dagar omkring Birgittadagen den 7 oktober. Dessförinnan ska det ha varit en period av kyligt och höstlikt väder. Hur varmt det ska vara för att kallas brittsommar är inte bestämt.

– Det har redan dragit in varmare luft och det är mer på gång. På onsdag blir det mycket moln på förmiddagen som ser ut att lösas upp efter hand. Försvinner de tidigt under dagen kan temperaturen nå 16-17 grader i solen, säger Per Holmberg, meteorolog på Foreca.

På torsdag och fredag ser det ut att bli samma visa. Mycket dimmoln på morgonen som lättar upp under förmiddagen. Temperaturen kan nå upp till 13-14 grader, något högre i solen. Nattetid väntas inga minusgrader.

– Den varma luften ligger kvar under helgen. Det finns något större chans till sol då molnen ser ut att lätta tidigt under förmiddagen, säger Per Holmberg.