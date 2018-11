Enligt bolagets egen beskrivning av verksamheten ska de "As automation consultant, we provide and implement solutions and do training for our industrial and private customers."

Bolaget, som registrerades hos Bolagsverket den 6 november, har sitt säte i Ludvika.

Bolaget har ett aktiekapital på 50 000 kronor.

Företrädare är Babak Tirgar, 37 år, som är styrelseledamot.