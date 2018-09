Skördetid för Solsyran – nyttiga bakterier förädlar grönsakerna

Hon gick lantbruksutbildning på 1970-talet. Då var det konventionellt jordbruk som gällde. Eva Gustavsson lärde sig att bespruta ogräs och beta utsäde, men några år senare gick hon en kurs i ekologi och miljövård och blev intresserad av ekologisk odling – ett intresse som växt ikapp med bönor, mangold och grönkål på fälten runt huset i Orsa.

– När folk hör om en kvinna som odlar grönsaker så tänker de ofta på en liten täppa, men det här är mitt yrke, säger Eva som odlar grönsaker, rotfrukter och bär på cirka 4 hektar.

Gården tog hon över efter mormor och morfar 1983.

Här i Hansjö, norr om Orsa centrum, tillbringade Eva Gustavsson sin barndoms somrar, och här har hon byggt upp företaget Solsyran. Hon säljer sina produkter i gårdsbutiken, och har flera återförsäljare.

– Det är ju alltid panik att sälja de färska grönsakerna. De syrade klarar sig lätt ett år eller mer, säger Eva Gustavsson.

Vi kikar in i det kyliga lagret, och visst känns det en syrlig doft runt plasttunnorna. Under jäsningen bildas mjölksyrebakterier – sådana som även finns i jorden, i alla grönsaker och i våra magar och tarmar. Inga sjukdomsframkallande bakterier överlever i det låga ph-värde som uppstår under jäsprocessen,

Eva Gustavsson talar hellre om förädling än om konservering, det senare betyder ju egentligen att bevara i samma skick. Men mjölksyrejäsning är en mikrobiologisk process som utvecklar smaken och höjer näringsvärdet, c-vitaminerna stabiliseras och nya B-vitaminer bildas.

– Jag äter surkål varje dag för jag tycker det är gott. Sedan jag började med det har jag aldrig haft några magsjukor. Surkålen hjälper matsmältningen och reglerar magens surhetsgrad.

Och ute på fälten växer de maffiga vitkålshuvuden som är råvaran när surkål ska produceras. De är rena konstverken när solen lyser genom bladen.

Odlingarna är som vackrast nu i skördetid. Palmliknande havtornsbuskar dignar under brandgula bär, krondillen ropar efter kräftkalas och till och med majskolvarna är tjocka och fina – sommaren har varit perfekt för värmeälskarna.

För Eva har det varit slitigt att dagligen flytta bevattningsrör för att rädda törstiga grödor. Allt har mognat en månad tidigare än vanligt vilket skapat stress, i gengäld kan september bli lugnare.

När Pralin kommer på besök i slutet av augusti är det plötsligt risk för nattfrost. Eva Gustavsson har täckt över gurka, squash, ärter och bönor. Och hon har stängt takluckorna i kallväxthusen där biffiga bulgariska tomater mognar tillsammans med cocktail-diton.

Broccolin ligger redan i lagret, löken skördas, potatis finns för självplock, liksom havtorn, purjolöken står som en liten skog, kålrabbi, rödbeta och rödkål mognar.

Men här finns inte bara ätbart, utan även astrar, solrosor, tagetes och väldoftande perserklöver – det gäller att hålla pollinerande humlor och getingar med föda från tidig vår till sen höst. Och sedan behöver de platser för övervintring också.

Mångfald och kretslopp är viktigt för Eva Gustavsson. Ekologi handlar ju om samspel mellan levande organismer och miljön.

Bredvid buskarna med blåbärstry och aronia finns en äng som Eva slår och räfsar på gammalt vis för att ängsfloran ska bevaras.

Runt majsfältet står purrhavre och bovete som hon plöjer ner till gröngödsel. Omkring vitkålen växer klöver som gynnar nyttiga smådjur och dessutom binder kväve i jorden.

Och det börjar med bra jord, för att aromen skall utvecklas i grönsakerna, de nyttiga bakterierna på grönsakerna gör sedan jobbet när grönsakerna ska syras.

– Man kan aldrig förädla råvaran och göra den bättre än den var från början, påpekar Eva Gustavsson.

FAKTA Biodiesel, dill och solpaneler

Eva Gustavsson är 64 år och uppvuxen i Arboga. Driver Solsyran i Hansjö, Orsa.

Familj: Två döttrar och en särbo

Kryddar helst: Med citron, dill och koriander.

Kör: Traktorn drivs av biodiesel, ett förnybart bränsle.

Värmer: Med solpaneler på ladans tak.

Öppet: Fredagar och helger under september har hon försäljning på gården. Under oktober har hon öppet fredagar.

FAKTA Syrningen omvandlar kolhydrater till mjölksyra

Syrning är en biologisk konserveringsmetod som används för att förlänga hållbarheten av bland annat grönsaker.

Den kallas även fermentering eller mjölksyrajäsning eftersom mjölksyrabakterier på grönsakerna omvandlar, fermenterar, kolhydrater till bland annat mjölksyra som i sin tur gör det blir syrligt.

De flesta grönsaker går att fermentera, men de vanligaste är vitkål, morötter, rödbetor, gurka och oliver.

Källa: Livsmedelsverket

