Över 30 bränder i Västerdalarna misstänks vara anlagda - finns ingen naturlig förklaring

Redan i maj blev det riktigt varmt i Västerdalarna och det uppstod flera stora markbränder under sommaren som tog all uppmärksamhet. Räddningstjänsten i alla Dalakommuner hade fullt upp med att bekämpa dem.

Samtidigt började det uppkomma mindre bränder runt om kring i bygden som inte hade någon naturlig förklaring. Bland annat brann en husvagn som stått en längre tid vid fiskeplatsen i Vemforsen.

– Den brann den 20 maj och det blev inledningen på en rad bränder under sommaren, som vi inte kan se någon naturlig förklaring till, säger Per Hampus.

Sedan fortsatte det vid flera tillfällen under sommaren, sammantaget var det fem husvagnar i trakterna runt Malung som brann och en bil. Dessutom en skyttepaviljong i Andersviksberg och en dansbana mot Likenäs.

– Men mest var det markbränder som plötsligt antändes, ofta flera på ett och samma ställe och i närheten av varandra, poängterar Per Hampus.

En av de mest tydliga när det gäller misstanken om att den är anlagd är de fyra som inträffade efter Öjebergsvägen. Där brann det från vändplanen och med några hundratal meter mellan på fyra olika ställen. På samtliga ställen hade det börjar cirka fem meter från bilvägen in i skogen. Tre av dem släckte räddningstjänsten och en hade självslocknat.

– Det finns ingen naturlig koppling till dessa, som åskväder eller användande av skogsmaskiner, så det känns väldigt märkligt att det skulle finnas en naturlig förklaring, funderar Per Hampus.

På något ställe har de känt att det varit en stark lukt av tändvätska, vilket också kan vara en indikation att någon eller några anlagt bränder.

I Malung har de överlämnat ett 20-tal ärenden till polisen, där det inte kunnat fastställas någon brandorsak.

I Vansbro finns samma mönster vid minst sju tillfällen. Även är handlade till en början om markbränder, ofta efter eller i närheten av små skogsbilvägar, bland annat i Brindberget, utanför Äppelbo, Gruckokvarn, mellan Vnabsro och Äppelbo och i Eldforsen.

Det hela tog ny fart i torsdags då en husvagn brann i Nås, kort därefter en rishög i skogen utanför Äppelbo och ytterligare lite senare en stuga vid skjutbanan i Skamhed.

Även i Mora har de haft liknande bränder och då mot Vansbro och Malung. Enligt räddningschefen Johan Szymanski har de skett i närheten eller i anslutning till E45 eller riksväg 26 mot Vansbro.

– De har varit väldigt konstigt kring dessa bränder, dels utifrån var de varit och dels andra omständigheter kring hur de börjat, så det är oroväckande att det inte finns någon naturlig förklaring, säger Johan Szymanski, räddningschef i Mora.

En omständighet som både Szymanski, Per Hampus och Niclas Jolhammar, beredskapssamordnare i Vansbro, noterat är att bränderna ofta skett inne efter vägar där det bara finns en reträttväg. Den eller de som anlagt bränderna har riskerat att möta brandbil eller någon annan som varit i området.

– Vi har noterat ungefär samma sak, den eller de som anlagt bränderna måste ha kommit samma väg tillbaka som de tagit sig in, säger Lena Kruse, polisen i Malung.

Det hela är ett prioriterat ärende hos dem och två utredare har hand om ärendet.

– De jobbar med det hela och vill gärna ha in tips från allmänheten om vad de sett i samband med bränderna skett, vi har en del tips som vi jobbar med just nu, men vi går in i detta med öppna ögon och tittar på allt, berättar Lena Kruse.

Ännu har de ingen misstänkt för bränderna, men jobbar för att få stopp på det och få tag i den eller de som ligger bakom detta.

– Om sedan alla som vi jobbar med är anlagda bränder vet vi inte, men det är mycket som vi ser som märkligt i förfarandet, summerar Lena Kruse.