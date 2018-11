Per-Olof rattar gärna veteraner

Gammalt är bäst.

En devis som utan större överdrift kan appliceras på Per-Olof "Peo" Westlund som ända sedan byggmodellåldern varit intresserad av gamla tider och veteranfordon.

– Det var kort sagt bättre förr, anser Peo som den 5 november passerar 60-strecket.

Plastbyggsatser, en gammal Opel Kapitän samt filmen "Sista natten med gänget" är tre ingredienser som i Peo Westlunds kropp kokat samman till en nostalgisk brygd djupt rotad i 1950- och 60-talen. Han tycker helt enkelt det är roligare att blicka bakåt än framåt.

I garaget hemmavid finns också några veteranbilar som styrker detta faktum. Något överraskande började dock bilintresset med en åksjuk femåring.

– Varje gång vi åkte till Yttermalung för att hälsa på mormor och morfar blev jag åksjuk. Ibland brukade vi dock åka med morfar, som var taxichaufför, i hans Opel Kapitän och jag fick sitta i hans knä och hålla i ratten och styra. Då var det aldrig tal om någon åksjuka, skrattar Peo som sedan dess varit bilfrälst och i takt med plastbyggsatsernas intrång i pojkrummet blev allt mer nyfiken på gamla bilmodeller.

När han sedan 1974 såg filmen "Sista natten med gänget" föll Peo pladask för 50-talsvågen.

– Jag kan egentligen inte peka på någon specifik sak som lockade mig, men det stod i alla fall då helt klart för mig att 50-talet var epoken med stort E. Lite konstigt egentligen då filmen ska utspela sig 1962, alltså bara tolv år före premiären. I dag skulle nog ingen komma på tanken att göra en film om 2006, säger Peo som dock har en förklaring till 50-talets eviga ungdomlighet.

– Det var ju då den första egentliga ungdomsgeneration kom. Tidigare gick man ut skolan, köpte hatt och blev gubbe direkt. På 50-talet kom plötsligt en särskild ungdomskultur och det har nog bidragit mycket till intresset för den tiden står sig, menar Peo som givetvis skaffade sig en jänkare så fort han fyllde 18.

– Det blev en Plymouth Barracuda -66 som jag dock sålde efter nio år. Bilen rullar dock i Falun i dag och det finns faktiskt de som fortfarande tror det är min. Och det ska den bli igen, för den ska jag köpa tillbaka förr eller senare, skrattar Peo.

Någon regelrätt raggare har Peo Westlund aldrig varit. Istället snurrar mycket av hans fordons- och 50-talsintresse kring DAK, Dalarnes Automobil Klubb, där han är medlem sedan snart 30 år och har rollen som redaktör för DAK-bladet.

– Med tanke på mitt bilnostalgiska intresse var det självklart att gå med i DAK som med sina 1300 medlemmar är Sveriges största veteranbilförening på landsorten. Förutom veteranmarknader så arrangerar klubben även ett flertal olika veteranbilsrallyn, t ex Siljansrallyt som körts i mer än 50 år vid det här laget.

Men Peo är inte sämre än att även han kan ordna rallyn. Som exempelvis uppe i Yttermalung där han funderar på att ordna ett rally enbart för fordon tillverkade före 1935.

– Just Malungstrakten är faktiskt bilhistorisk mark då flera av länets allra första bilar rullade just i de trakterna. Tanken är ett döpa rallyt till "T J Erikssons minne" som en hyllning till min mormors far vilken var riksdagsman från Malung.

Något politiker blev det dock inte av Peo som i stället, tillsammans med en bror, tog över faderns företag. Pappa Ingvar var journalist och bevakade under många år Dalarna åt det stora tidningarna och har efterlämnat sig tusentals fotografier Peo nu omvandlar till bokform.

Boken "Det var bättre förr" och "Motortävlingar i Hedemora". Färdig för tryckning är uppföljaren "Det var ännu bättre förr" samt en specialbok om idrotten i länet under 50- och 60-talen.

– Det roliga med böckerna är ju att de här bilderna i princip aldrig visats förr och är helt unikt material, betonar han.

Hemma i garaget har Peo för närvarande en Chevrolet 1946 samt en Austin A30. Amerikansk och brittisk motornostalgi bredvid varandra således.

– Chevan har jag skruvat på i tio år snart så jag är väl inte ute i garaget så ofta som jag borde. Men jag är annars rätt bra på att få saker gjorda och det snabbt.

Annars är just det brittiska något Peo har en särskild förkärlek till. Något som också kommer att avspegla sig på den inplanerade 60-årsfesten på Moskogen i Leksand.

– Då är det engelsk dresscode som gäller. Man fyller ju bara 60 en gång och då ska det vara lite stiligt.

Fakta/Per-Olof Westlund

Yrke: Egenföretagare.

Bor: Villa i Hytting i Borlänge.

Familj: Hustru, barn och barnbarn.

Intressen: Allt som är gammalt är kul.

Smeknamn: Peo.

Fordon: En Chevrolet 1946, en Austin A30 med specialbyggd cab samt en moped Zündapp 50cc 1973.

Firar: Fyller 60 år den 5 november.