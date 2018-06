Räddningstjänst: Kommande dygnet ett eldprov – "Vinden gör att det kan gå väldigt fort"

Vid tre-tiden på måndagsmorgonen när ljuset gjorde det möjligt kraftsamlade räddningstjänsten mot skogsbranden mellan Sala och Västerås. Sedan dess jobbar omkring 150 personer med släckningsarbetet. 16 styrkor från räddningstjänst och ytterligare från försvarsmakten. Fyra privata helikoptrar har också sats in för att vattenbomba området inifrån.

– Vi har gått in och aktivt tagit mark under morgonen och minskat brandområdet från 2x2 kilometer till ungefär 1,5x1,5 kilometer. Vi har bytt ut allt manskap och satt in fyra helikoptrar som vattenbombar området just nu, säger säger Robin Haglund, brandingenjör på Storstockholms brandförsvar.

Prognosen är att det går åt rätt håll säger Robin Haglund, men tisdagsdygnet kommer att innebära ett eldprov. Utmaning blir den ökade vinden säger Robin Haglund, i kombination med den torra terrängen.

– Vi tar mark och har lyckts ringa in branden och hålla begränsningarna under natten. Men den ökade vinden är det mest kritiska nu. Klarar vi det här dygnet så kommer vinden och väderleken vara mer till vår fördel under morgondagen, säger Robin Haglund.

När tror du ni har branden under kontroll?

– Inom det här dygnet gissar jag att vi har den under kontroll. Men bedömningen görs bäst på plats så jag kan egentligen inte säga det. Men det går åt rätt håll.

Tankarna går så klart till den stora branden i Västmanland för ett par år sedan, hur ser läget ut jämfört med då?– Man kan säga att den stora skillnaden mot branden för fyra år sedan är att vi tidigt fått ut fler resurser. Vi har mycket snabbare lyckats ringa in branden just på grund av att vi haft tillräckliga resurser. Dock är det mycket torrare i marken den här gången. Det är betydligt mer lättantändligt.

På måndagen evakuerades flera hotade byar i området, bland annat 25 hushåll i Rörbo. Den evakueringen kvarstår på tisdagsmorgonen.

– Evakueringarna håller vi fortsättningsvis. Men det finns inte någon stigande hotbild mot annan bebyggelse eller behov av att evakuera ytterligare, säger Robin Haglund.

Orsaken till att branden startade är på tisdagsmorgonen okänd.

Artikeln uppdateras