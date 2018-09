Här är artisterna vill vi se i Dalhalla nästa år: "Skulle behöva lite mer mörker"

Lördag den 1 september avslutades konsertsäsongen på Dalhalla utanför Rättvik och återigen var det en sommar fylld av utländska storheter som Nick Cave, Björk och Tom Jones blandat med svenska artister som Lars Winnerbäck, Jill Johnson och Malena Ernman. Tidigare år har namn som Neil Young, Kraftwerk, Emmylou Harris, Arcade Fire, Sting, Pet Shop Boys, Patti Smith, ZZ Top och Robert Plant passerat revy.

Inga namn är officiella ännu men arbetet för de ansvariga att sätta nästa sommars artister är nu sannolikt igång. Det finns en begränsning för vilken nivå på artister som Dalhalla kan boka men vi har listat ett gäng hyfsat realistiska artister som vi tror skulle passa bra att uppträdda på den speciella plats som kalkbrottet utanför Rättvik är.

Kate Bush

Kanske inte så realistisk ändå. Bush gjorde ett gäng spelningar i London för några år sedan men har egentligen inte turnerat på över 30 år. Men den egensinniga brittiska artisten skulle passa som handen i handsken i kalkbrottet.

Radiohead

Oxford-bandet besöker inte Sverige ofta, innan spelningen i Globen förra året gick det fjorton år. Men det hade varit hemskt kul att få hela Radioheads imponerande låtkatalog framförda i Dalhalla nästa sommar.

Mavis Staples

Aretha Franklin gick nyligen bort, de klassiska amerikanska soulsångarna börjar bli få till antalet. Mavis Staples är 78 år gammal och besökte Sverige så sent som i somras för en spelning. Dalhalla skulle behöva lite mer soul.

The Hives

Eftersom gitarristen Mikael "Vigilante Carlstroem" Karlsson nu är med och bokar artister till Dalhalla så kanske det är läge att boka sig själv? Skulle definitivt få kalkbrottet att gunga.

Robyn

Sveriges popstjärna släppte nyligen singeln "Missing U" och mer nytt material är att vänta. Visst vore det mäktigt att få uppleva lite mer dansant popmusik i Dalhalla och Robyn skulle nog kunna dra en hel del publik.

Bob Dylan

Har ju faktiskt redan uppträtt i Dalarna på Peace & Love-festivalen i Borlänge 2011. Generationskamraten Neil Young har ju uppträtt här så varför skulle inte Bob Dylan kunna göra detsamma?

Lauryn Hill

Jubilerar i år sitt mästerverk "The miseducation of Lauryn Hill", ett av 1990-talets bästa album, och besöker Stockholm i december. Men det hade ju inte varit helt fel att höra låtarna från de klassiska albumet i Dalhalla också.

Iggy Pop

Hur mycket punk har Dalhalla bokat genom åren? Inte mycket och kalkbrottet kanske inte är den optimala platsen heller för denna musikstil. Men vem skulle kunna motstå "Godfather of punk" gasta ut "I wanna be your dog" över amfiteatern?

Karin Park

Vi har ju sett lokala artister som Björn Skifs, Mando Diao, Kalle Moraeus och The Tallest Man on earth i Dalhalla förut. Tveksamt om Karin Park fyller stället, men hennes visuella framtoning och episka musik skulle passa platsen.

Watain

Verkligen inte en bokning för alla, men Dalhalla skulle behöva lite mer mörker. Och black metal-bandet från Uppsala skulle verkligen bidra med det. Skulle också sannolikt locka en publik som ännu inte satt sin fot i kalkbrottet.

