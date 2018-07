RECENSION: Inner Circle har hamnat rätt - hundra procent peace and love

Var: Utopia-scenen, kl 17:00

Det här är riktig reggae, straight outta Jamaica. Svettigt i publiken, svettigt på scen. Grabbarna i bandet är inte precis unga, men de har varken tappat energin eller glädjen. Sångaren Trevor "Skatta" Bonnick har visserligen bara varit med sedan 2013, men känns som en självklar frontman. "Madness", står det på hans tröja. Den är givetvis grön, röd, gul och svart.

Fredsbudskapet ackompanjeras av eminenta musiker - vi får ett mäktigt trumsolo och gitarristen spelar några ackord med tänderna. Tempot går upp och ned som en berg-och-dalbana. Jävlar vad det svänger i "Sweat", för att inte tala om "Bad Boys".

Tyvärr kör de även en cover av Ed Sheerans "Thinking Out Loud". Den är totalt onödig.

Lustigt nog träffar jag på Hampus Bergsten och Albin Sjöö i publiken (festivalens första campare, på plats redan i onsdags). De är, liksom jag, mer än nöjda med Inner Circles framträdande: "Det är skitbra!"

Hampus byxor har gått sönder och han blöder lite i ansiktet. Men detta är inget han bryr sig om, han dansar vidare och ser fullständigt sorglös ut.

Spelningen avslutas med ett stämningsfullt Bob Marley-medley. Vi får en mix av "One Love" och "Everything's Gonna Be Alright", emellanåt också politiska ställningstaganden mot segregation och rasism.

"We can't let them take over our minds", säger Trevor Bonnick. Han syftar på politikerna, rastafari-style.

