Recension: Nedtonad Tom Jones med stark pipa visar var skåpet ska stå

I Dalhalla, på söndagskvällen, bjuder Tom Jones på en nedtonad, lekfull show där hans röststyrka får fritt spelrum, tycker Dala-Demokratens recensent.

Tom Jones är känd för den stora barytonliknande rösten, men också som den dansande, virila "Tjuren från Wales" som under 1960-1980-talet fick kvinnohjärtan i brand. Det är en äldre, mer distingerad 78-årig herre som intar scenen. 1964 slog han igenom med sin andra singel "It´s not Unusual" som bland annat skrevs av Gordon Mills, den walesbördige managern som tog med Tom Jones till London. Sedan dess har han aldrig varit uträknad utan har med jämna mellanrum befunnit sig på hitlistorna med låtar som rör sig mellan genrer av Americana, soul, rock, blues, country, pop och disco. Just den här kvällen är det blues, country och Americana och gospel som inledningsvis har övertaget.

Tempot saktas återigen ned och "Sexbomb" görs i lekfull calypsotakt.

Scenen intas med den bluesiga "No burn in hell" och sätter tonen. Jones, tillsammans med sitt niomannaband, bygger suggestivt upp showen, från det långsamma, lekfulla till senare ett crescendo av hits. Han berättar hur han och Elvis brukade sjunga tillsammans och i bakgrunden skildras rock´n rollkänslan och det gamla Amerika - med bilarna, musiken, dinern och dammiga landsvägar.

Sedan rullar det på. Stämningen höjs i "Mama told me not to come home" och med trumpeterna, trombonen och bastuban svänger det riktigt bra. Tempot saktas återigen ned och "Sexbomb" görs i lekfull calypsotakt. Tom Jones visar att han kan spela med rösten som ett självspelande piano, kontrollen sitter där och man behöver aldrig sitta och undra över om rösten inte ska hålla. Det gör den ju, utomordentligt skickligt, kraftigt och stabilt. Countryn gör sig påmind och självklart i "Green green grass of home", som Jones toppade de brittiska hitlistorna med 1966 men även "Come along little children" osar country.

I mitten av spelningen kommer jag på mig med att drömma mig bort. Till och med "Delilah" görs i en saktare version än ursprunget. Men publiken är entusiastisk, och man ser en kvinna i röd klänning och en stor, skirlig sjal svepande över huvudet dansa ned mellan bänkraderna. När hon gör sitt uppträdande, säger Jones med glimten i ögat "She´s not part of the show, but she might be after tonight" och skrattar. Även om dansrörelserna är mer modesta än de energiska uppträdandena från 60-talet som visas på bildskärmen, så drivs rock´n rolltakterna fram med rösten när han kör Sam Cookes "Shake". Han berättar hur han lyssnade på radion, bestämde sig för att lära sig dansa och träffade sin blivande fru Melinda Trenchard som femtonåring på dansgolvet i Wales, "We got closer and closer and then we got married and stayed married for 59 years".

Inte förrän i slutet kommer några riktiga disco- och soultakter. Då radas hitsen upp, såsom "Whats new pussycat" och "It´s not unusual" i riktig storbandsversion få det att andas 1960-tal. Här svänger det verkligen, katten! Publiken börjar strömma till i mittgången och eftersom tillkommer fler och fler som inte kan sitta stilla. Han hyllar Prince med med sin version av "Kiss" och "Strange things happening everyday" introduceras med mellansnacket "This song is gonna have some country, gospel, rock, soul and a little boogie woogie on the side". Vilket sammanfattar hans karriär och kvällens spelning. Han behärskar det mesta i sångväg, Sir Tom Jones.

Tom Jones

Dalhalla, 1 juni 2018

Publik: Cirka 1 850

Betyg: 3/5