RECENSION: Södra Station är ödmjuka men måste hitta våga bryta ny mark

Var: Peace & Love, Shangri-La

Publik: Till en början ett 80-tal personer

Betyg: 3/5

En badboll från publiken håller på att förstör introt och helst hade jag önskat att någon stack hål på den - en boll i den lilla publik som samlats för att se Södra Station fokuserar snarare på att bli av med den röda bollen ovanför sina huvuden, än att faktiskt fokusera på trion de är där för att se.

Men utöver det störningsmoment, så levererar trion alla radiohits de har från sina två EP:s som hittills släppts. Fansen är med på noterna med alltifrån alkoholromantiska låten "APK" (förkortning för "alkohol per krona", reds. anm.) till sista låten "500 volt" - något som bandet ständigt uttrycker förvåning över.

Stämningen växer under konserten och fler och fler ansluter och stämmer in i allsången. Låtarna har alla väldigt träffsäkra texter som jag tror vilken kärlekskrank tonåringar, vuxen eller 85-åring någon gång stångats med. Det är också bandets största tillgång under de 45 minuterna de spelar.

Frågan är hur tidlöst det är

Men, det låter också lite för lika. Stämsången är perfekt, beatsen är som gjorda för en sommarnatt eller kanske ute på klubben. Publiken, mestadels yngre, stämmer i.

Fast frågan är hur tidlöst det är? Det funkar här och nu, men jag vill se bandet våga bryta sin form lite, för att ta sig till nya höjder där de har all potential att nå på den svenska popscenen.