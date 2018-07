Recension: Tuff Hoffsten med glimten i ögat

Louise Hoffsten

Var: Venus, Peace & Love 2018

Betyg: 4/5

Trots att hon sitter på en stol med ett par svarta solglasögon på sig så kan man skönja den fyndiga blicken när hon i mellansnacket bjuder på bitsk humor. I Linköping hade hon frågat publiken: Älskar ni mig eller är ni här för att det är gratis? Och det blev tyst. Nu frågar hon Peace & Love publiken om vi känner till Sky High (För er som inte vet, Borlängeband) där hon varit med? Och säger: Ja ha, nu blev det tyst. Publiken skrattar inkännande.

Bandet och Hoffsten är tajta. Låtarna är bluesiga såklart. Den stillsamma och känslosamma "My dignity" när bandet körar i refrängena, påminner om Hoffstens egen resa av att drabbas av MS. Hon sjunger med stark inlevelse och säger "jag är förtjust i de blå tonerna". Men här får bluesen också vara sprittande lycklig, såsom i "To happy for the blues". Hoffsten bränner av gamla låtar från "Rythm and Blonde" från 1993. En låt har hon skrivit utan att veta att den handlade om Trump, och sedan drar "Never gonna be your lady" igång. Melodifestivallåten "Only the dead fish follow the stream" får avsluta. Men är det redan slut? Jag hade gärna lyssnat mer.