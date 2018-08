Regerande mästaren mot nytt rekord i Vasaloppstrippeln: ”Fokuserar bara på löpningen just nu”

Länge räknades En svensk klassiker – Vasaloppet/Engelbrektsloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet – som något av det tuffaste i idrottsväg för svenska motionärer.

Senaste fem åren har den fått konkurrens av Vasaloppstrippeln, där det utöver klassiska Vasaloppet också gäller att klara av vägen mellan Sälen och Mora på cykel och i löparskor under samma år. 90+94+90 kilometer i Vasaloppet, Cykelvasan och Ultravasan, alltså.

Erik Nilsson, 32, från Garphyttan klarade av den kombinationen snabbare än någon annan gjort när han i fjol noterade en totaltid 17 timmar, fyra minuter och elva sekunder efter att ha avverkat skidåkningen på 5.44.05, cyklingen på 3.02.56 och löpningen på 8.17.11. Men mycket vill ha mer, och i år satsar Nilsson på en ännu bättre tid.

Och han ligger bra till efter de två första momenten: I skidåkningen förbättrade han sig nästan 1 800 placeringar jämfört med förra året (i mål som 357:e i år) och framför allt var han nästan 34 minuter snabbare än i fjol. Då spelade det mindre roll att Cykelvasan i lördags gick en halvminut långsammare än förra gången.

– Det är i skidåkningen och löpningen som det finns mycket tid att ta, och det är de två grenarna jag har fokuserat mest på. Cyklingen gick ju ungefär som i fjol, och där finns inte så mycket tid att göra. Men jag tyckte att jag var tvungen att ta ut mig mer än förra året, och det kanske hänger ihop med att jag inte tränat lika mycket cykel i år. Det är den grenen som är svårast att få ihop med familjelivet: Det krävs långa pass och man ska tvätta cykeln efteråt och det är prylar som går sönder ... , säger Nilsson.

Nöjd med att ligga 33 minuter plus efter två av tre delgrenar? Jo, men inte färdig. Nilsson, som i fjol halkade in i Vasaloppstrippeln på ett bananskal har i år tränat betydligt mer seriöst och hoppas få visa det fullt ut i Ultravasan på lördag. Förra året avverkade han de 90 kilometerna på 8.17.11. I år finns en dröm om att gå under sju timmar. I sådana fall skulle han krossa sitt eget totalrekord i Vasaloppstrippeln med nästan två timmar.

– Det kanske är lite väl optimistiskt att tro att man ska kunna snitta 4.40 per kilometer (som krävs för sju timmar), men under fem tror jag i alla fall är möjligt (vilket ger 7.30 i sluttid), säger Nilsson som ser energiintaget under loppet som det största problemet.

– Jag har försökt springa en del längre pass i tänkt ultrafart och testat vilka gels som fungerar. Det är jobbigt, jag hade problem förra året och fick göra fem-sex stopp på grund av magen. Samtidigt kan man inte gå tom på energi. Nu kommer jag köra med gels utan koffein, och jag hoppas att de ska fungera för magen. Det krävs rutin för att hitta rätt, och än så länge är Ultravasan förra året det enda ultralopp jag gjort.

Har den överraskande vinsten i Vasaloppstrippeln förra året sporrat dig till att träna hårdare i år?

– Absolut, det är kul att träna alla tre grenarna, det är en morot. Framför allt satsade jag mycket mot Vasaloppet i vintras, och efter loppet köpte jag en stakmaskin för att kunna hålla igång träningen året runt. Och nu har det blivit mycket löpning i sommar.

Finns det några hot mot segern i Vasaloppstrippeln, har du tittat om andra gått bra i Vasaloppet och Cykelvasan?

– Nej, det är svårt att säga. Jag har inte hittat någon som är nära i resultatlistorna. Och jag tänker inte så mycket just på trippeln utan fokuserar bara på löpningen just nu, springer man på 7.00–7.30 får man en rätt bra placering i själva Ultravasan, och det är det jag fokuserar på nu.

Totalt har 200 personer som klarat av Vasaloppet och Cykelvasan anmält sig till Ultravasan på lördag, och det finns därmed en god chans att rekordet på 121 fullföljande slås.

Vasaloppstrippeln

Vasaloppstrippeln består av Vasaloppet, Cykelvasan och Ultravasan, och för att fullfölja krävs att man tar sig igenom alla tre niomilaloppen samma år. Ultravasan arrangerades första gången 2014, och det var därmed den första gången det gick att genomföra trippeln. Det året klarade 14 personer att genomföra alla tre loppen, 2015 var det 18, 2016 34 och 2017 hela 121 personer. I år har 200 personer anmält sig till alla tre loppen, men det återstår att se hur många som fullföljer.

Snabbast genom tiderna är Erik Nilsson från Garphyttan och Elin Sällström från Linköping på 17.04.11 respektive 19.04.42, om man slår ihop tiderna för alla tre loppen samma år.

Vasaloppet avgjordes den 4 mars och Cykelvasan den 11 augusti. Ultravasan löps på lördag, den 18 augusti.