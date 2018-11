Riksdagen skickar Bohlin att övervaka valet i USA – ”mycket intressant att få inblick i det amerikanska systemet”

Nästa vecka är det mellanårsval i USA. Landet ska rösta fram 435 nya ledamöter i kongressens representationshus. För senatens del ska en tredjedel av totalt 100 senatorer väljas om.

Det ska bli mycket intressant

Valet övervakas av Europeiska säkerhetsorganisationen OSSE. En av endast två utsedda valobservatörer från Sveriges riksdag är Carl-Oskar Bohlin.

– Det ska bli mycket intressant. Vi kommer utgå från Washington och sedan åka ut till vallokaler och övervaka röstning och rösträkning. Vi ska bland annat försöka ta oss ut till Maryland och till Virginia, säger han.

I dag har republikanerna majoriteten i kongressens kamrar, med 235 egna ledamöter i representanthuset och 51 i senaten.

– Och förlorar Republikanerna och Trump sin majoritet i någon, eller båda, av kamrarna så blir det ju svårare för honom att få igenom sin politik. Vad jag tycker om valet vill jag inte uttala mig om. Som valobservatör ska jag ju vara opartisk, säger han.

Under fredagen sätter sig Carl-Oskar Bohlin och riksdagskollegan Johan Büser (S) från Göteborg på flyget till USA. De har som stöd även med sig en tjänsteman från riksdagens internationella kansli.

– Själva valet är på tisdag. På torsdag i nästa vecka är vi hemma igen. Men om det blir fart i regeringsfrågan och en ny statsministeromröstning måste vi åka hem direkt. Den omröstningen har ju kvittningsförbud i riksdagen, säger Carl-Oskar Bohlin.

Efter valet ska de två sammanställa sina observationer. De kommer sedan ingå i den stora rapport som OSSE:s alla valobservatörer i USA gör.

– Den kommer sedan rapporteras vidare och offentliggöras. Det ska bli mycket intressant att få inblick i det amerikanska systemet, säger han.

Förutom mellanårsvalet i kongressen så genomförs även guvernörsval i 36 av USA:s totalt 50 delstater.

FAKTA/OSSE

OSSE (Organization for security and co-operation in Europe) bildades 1973 och är världens största regionala säkerhetsorganisation med 55 medlemsländer.

Organisationen arbetar med övervakning av de mänskliga rättigheterna, valobservationer, polisutbildning, förebyggande av väpnade konflikter, nedrustning av konventionella vapen, begränsning av gränsöverskridande organiserad brottslighet och olika former av tyst diplomati.

En förutsättning för att organisationen ska arbeta i ett land är att den nationella regeringen ger sitt samtycke.