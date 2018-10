Paulina och Hassan yngst av dem som ska bestämma i Säter – Här är hela listan

Hassan Jafari (S) och Paulina Johansson (S) är de två yngsta nykomlingarna som ska styra Säter de närmaste fyra åren.

– Det känns bra att kunna vara med och förändra på riktigt och inte bara sitta och gnälla vid köksbordet, säger Hassan.

På måndagskvällen hölls första kommunfullmäktige i efter valet i Säters Folkets hus. Det var en energifylld samling politiker som kom, varav en rad nya ansikten.

– Jag tror det blir bra för Säter. Det är lite nytt folk här som vill göra kommunen bättre, säger Hassan Jafari, 24 år

Hassan gick med i Socialdemokratiska arbetarpartiet förra sommaren och är sedan i mars styrelseledamot i SSU Dalarna.

– Det är viktigt att låta sin röst höras, säger han.

Riktigt ny är han dock inte i den kommunala politiken utan har varit ersättare i barn- och utbildningsnämnden sedan i december. Men nu siktar han bredare.

– Jag vill arbeta med frågor om skola, sjukvård och integration, säger Hassan som nyss börjat studera it-säkerhet och mjukvarutestning på Högskolan Dalarna.

Paulina Johansson, 25 år, är till vardags ombudsman för Byggnads. Hon har varit engagerad länge inom facket –men inte politiskt.

– Det är väldigt nytt och känns spännande att kunna vara med och påverka, säger Paulina som också har skola och sjukvård som hjärtefrågor.

– Jag har lite dålig koll på hur den kommunala politiken fungerar än, men jag lär mig efter hand, fortsätter hon.

Var Paulina kan påverka förutom i fullmäktige är inte klart än, men Hassan vet att han får en av tre socialdemokratiska platser i kommunstyrelsen.

Under mandatperiodens första fullmäktige valdes ett presidium bestående av Abbe Ronsten (S), ordförande, Niclas Bodin (C), förste vice ordförande, och Christer Eriksson (M), andre vice ordförande.

Till kommunstyrelsen valdes: Mats Nilsson (S), ordförande, Hans Johansson (C), vice ordförande, samt ledamöterna Annika Karlsson (S), Hassan Jafari (S), Karin Frejd (C), Niclas Bodin (C), Roger Siljeholm (M), Caroline Willfox (M), Daniel Ericgörs (KD), Emma Sjöberg (V) och Jenny Nordahl (SD).

Lista: Här är hela nya fullmäktige

Här är hela listan på alla ledamöter och ersättare i Säters kommunfullmäktige:

Moderaterna:

Caroline Willfox, Malin Hedlund, Roger Siljeholm, Leo Thorsell, Christer Eriksson, Ingeborg Björnbom, Tommy Andersson.

Ersättare: Ulrika Åsåker, Peter Engman, Pia Järudd, Johan Fredriksson.

Centerpartiet:

Hans Johansson, Kristoffer Olerås, Sune Hemmingsson, Ulrika Cederlöf, Anne-Marie Sandberg Ställ, Niclas Bodin, Karin Frejd, Annette Berg.

Ersättare: Michael Arvidsson, Anders Olsson, Kristina Hult, Erik Herrmann.

Liberalerna:

Birgitta Gustafsson.

Ersättare: Jonna Stenberg, Håkan Gustâv.

Kristdemokraterna:

Daniel Ericgörs.

Ersättare: Helena Vådegård, Jan-Olof Wiklund.

Socialdemokraterna:

Abbe Ronsten, Mats Nilsson, Maud Jones Jans, Helena Andersson, Håkan Karlsson, Annika Karlsson, Hans-Göran Steneryd, Paulina Johansson, Torbjörn Orr, Berith Lindgren, Hassan Jafari.

Ersättare: Birgitta Sputnes, Lennart Götesson, Marianne Merenciana, Helena Selander, Tommy Janfjäll, Kakis Ziliaskoudis.

Vänsterpartiet:

Emma Sjöberg, Sten-Olof Eklund

Ersättare: Lena Stigsdotter, Thomas Sjöberg.

Miljöpartiet de gröna:

Magnus Gabrielson.

Ersättare: Kunde inte utses

Sverigedemokraterna

Jenny Nordahl, Roger Carlsson, Marie Jakobsson.

Ersättare: Marie Sundlöf