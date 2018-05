Så skriver du ett testamente – Säteradvokaten tipsar om vad du bör tänka på

Termometern visar på nästan 25 grader och dörren står öppen till Ulrika Åsåkers advokatbyrå på Storgatan.

– Solen ligger på de stora fönstren hela förmiddagen, så det blir väldigt varmt här, säger hon och visar in i den avlånga lokalen.

Ulrika var klar med sin juristutbildning 1999, blev advokat 2008 och har sedan 2013 en egen advokatbyrå i Säter.

– Det är skönt att rå sig själv. Jag jobbar här när jag vill och hemma när jag vill. Jag kan välja att jobba en söndag om det är dåligt väder och vara ledig en annan dag, säger hon medan hon rör ihop två koppar pulverkaffe.

Som advokat jobbar Ulrika mest med brottmål som försvarare, målsägarbiträde eller särskild företrädare för barn. Att verka på en liten ort där man kan känna igen både åtalade och brottsoffer är inga större problem, tycker Ulrika som är uppvuxen i Säter.

– Att känna igen någon är ju inte detsamma som att känna dem. Man känner ofta av från början vilka man kan ta som klienter. Men det händer att man får kliva av ett mål om det till exempel visar sig att man känner motparten.

Har du några favoritmål?

– Nej.

Några som du absolut inte vill ta åt dig?

– Nej, man försvarar ju aldrig ett brott utan själva människan bakom.

Under några år har Ulrika träffat Säterborna en gång i månaden under bibliotekets advokatjour. De får då kostnadsfritt ställa frågor under högst en kvart.

– Det är trevligt att träffa folk på det viset. Jag gör en första bedömning av ärendet och ser om det är något att gå vidare med.

– Ibland får jag hänvisa vidare till andra instanser som polisen eller Skatteverket eller min kollega Anita Odenius i Hedemora som är specialiserad på ekonomisk familjerätt.

Ulrika Åsåker uppskattar att 80 procent av Säterbornas frågor handlar om arv och testamente.

– Barn eller särkullbarn är ofta ett problem.

Särkullbarn är ett annat ord för bonusbarn, det vill säga barn som inte är bådas i en relation. Ulrika brukar råda dem som undrar att skriva ner sin önskan i ett testamente – även om man vet att lagen säger annat.

– Ett barn som inte är gemensamt har rätt att få ut sitt arv när föräldern dör medan gemensamma barn måste vänta tills båda dör.

Man kan inte göra sina barn arvlösa. De har alltid rätt till minst hälften av arvet och det är den så kallade laglotten. Resten kan man testamentera bort till vad man vill. Om barnen får ut hela arvet kallas det arvslott.

För att få barn att inte kräva ut sitt arv innan både föräldern och styvföräldern dött tipsar advokaten om att man i sitt testamente kan skriva att de får allt om de väntar – men bara hälften annars.

Hur är det med saker?

– Min morfar skrev små lappar på saker och det följde vi förstås, men det är egentligen inte giltigt. Ska det vara giltigt så ska det stå i testamentet.

Sådant som bara har affektionsvärde då?

– Det är jättebra att det står i testamentet. Och är det dyra saker så gäller det att det inte överstiger laglotten. Om man ger det enda barnet sådant som är mer värdefullt så får det i så fall köpa ut det andra.

Har man inga barn eller barnbarn, så ärver i tur och ordning make, föräldrar och sedan syskon. Föräldrar och syskon har däremot ingen laglott utan dem kan man göra helt arvlösa om man vill.

– Sambo ärver ingenting automatiskt. Då måste man skriva det i testamentet.

Något som många felaktigt tror är att man ärver varandra om man är gift oavsett om man har gemensamma barn inte.

– Makar ärver bara varandra om det inte finns några barn eller om det finns gemensamma barn. Särkullbarns arvsrätt går före makes arvsrätt, säger Ulrika Åsåker.

Fotnot: Advokatjouren på biblioteket i Säter har nu sommaruppehåll och börjar igen i september.