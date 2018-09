Säterartist släpper musik under nytt namn – drömmer om att driva studioverksamhet på heltid: "Musiken är allt"

De senaste sju åren har Jacob Sjöberg producerat musik i sina studios i Rommehed utanför Borlänge. Intresset för musikproduktion startade år 1999 och sedan dess har han släppt flertalet låtar under olika namn. I somras gav han däremot ut den första låten under det nya artistnamnet "Jay Malik".

– Jag heter Malik Jakob så jag ville ha något som kunde kopplas till det. Tyvärr såg jag när jag släppte första låten på Spotify att det redan finns en annan med samma namn, så nu funderar jag på att korta ner namnet till "J Malik", säker han.

Hiphop är den genre Jacob Sjöberg identifierat sig med redan från starten 1999. Den nyligen släppta låten "You" beskriver han är en blandning mellan hiphop och sångrap.

– Jag lyssnar på annan musik också, men hiphop är det som tilltalar mig mest och i vanliga fall gör jag mycket rap. Framför allt gillar jag beatsen och det speciella soundet från slutet av 90-talet, så det är något jag inspireras av än i dag när jag gör musik, säger han och fortsätter:

– Nästa singel heter "Save the best for last" och den är på gång att släppas alldeles snart.

TV: Se och hör Jacob Sjöberg arbeta med ett beat

I början av nästa år hoppas Jacob Sjöberg kunna ge ut den första EP:n under artistnamnet "Jay Malik". Tanken är att båda singlarna tillsammans med tre ytterligare låtar ska finnas med.

– Eftersom jag satt tonen med sångrap på de två första låtarna vill jag även att de andra ska ha samma stuk. Jag ska påbörja arbetet med dem nu men det tar lite tid att producera låtar, speciellt eftersom jag gör allt från att skriva till att spela in och mixa själv.

Musikkarriären är något Jacob Sjöberg driver vid sidan av sitt heltidsarbete som vårdbiträde vid Hässegården. Han beskriver att i stort sätt all ledig tid tillbringas i studion.

– Förutom att producera egen musik har jag också lite andra projekt vid sidan om. Till exempel hjälper hjälper jag andra att spela in coverlåtar och att mixa.

Genom åren har Jacob Sjöberg samlat på sig mängder av studioutrustning och i dagsläget hyr han sex studios av nio i lokalen i Rommehed. Drömmen är att en dag kunna arbeta på heltid med studioverksamheten.

– Härifrån vill jag aldrig flytta, platsen är perfekt med ett lugn och där man kan jobba ostört. Jag har flera idéer på hur verksamheten skulle kunna se ut, men man får ta en sak i taget. Just nu vill jag i första hand lägga fokus på min egen musikkarriär, sedan får det andra bli i framtiden.

Vad betyder musiken för dig?

– Den betyder allt, musik är känslor och tar en till ett helt annat ställe. När man tar på sig hörlurarna blir det som att man går in i i sig själv, stänger världen ute och går in helt i musiken. Så musiken är allt, jag tror inte jag skulle palla vara utan musik faktiskt.