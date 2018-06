Kjell Karlsson skulle ha drunknat – medverkar i TV-programmet Räddad av änglar: "Ett ljus kom ner till mig"

Kjell Karlsson från Smedjebacken är en av tusentals sökande som blivit utvald att delta i programmet Räddad av änglar på Kanal 7. Programmet leds av det världskända änglamediumet Birkan Tore, som i programmet åker till olycksplatsen, känner in vad som hände och berättar för den som var med om olyckan.

I november förra året kom filmteamet till Kjell Karlsson.

- Hela dagen höll de på. Från 9.45 på morgonen till klockan 19.00 på kvällen. Det var det största jag varit med om, säger han, förutom när jag fick barn då, men det var ju så länge sen.

Det var en sen septemberkväll 2004, när Kjell skulle ta upp sina kräftburar som han lagt i tidigare på kvällen som olyckan inträffade. Han skulle bara ta ett steg för att komma lite närmare sina burar, men trampade igenom en av mossa övervuxen tallrot. Han slog huvudet i en sten som låg en liten bit ut och ramlade rakt ner i vattnet.

Det var mörkt vid tjärnen och omtöcknad av smällen mot huvudet i kombination med kylan i vattnet gjorde att han tappade orienteringen. Hur han än kämpade och försökte ta sig upp på land igen så kom han bara längre och längre bort istället.

Kläderna och stövlarna tyngde ner honom och tillslut gav han upp. Han orkade inte hålla sig uppe längre.

-Jag kämpade och kämpade, det vart tyngre och tyngre, men sen vart det som alldeles tyst. Det blev tvärtyst säger han, jag kände att nu orkar jag inget mer. Det var då det hände.

– Först kom ett ljus ner till mig och sen- stjärnhimlen, det var som att jag kunde ta på stjärnorna. Sen kände jag att jag bara sjönk. Sen minns jag inget mer. Jag vet att jag drunknade. Min själ lämnade min kropp, säger han.

Men Kjell Karlsson räddades, mirakulöst.

-Jag vaknade till igen och då höll jag i en tallrot. Kroppen låg kvar i vattnet, men huvudet var ovanför.

Under tiden hade hustrun Kerstin blivit orolig. Kerstin hade skjutsat Kjell till tjärnen tidigare på kvällen i tron att det var ett helt gäng som skulle fiska kräftor. Kjell är med i en förening som brukar fiska tillsammans, men just den här kvällen hade det blivit bestämt att de skulle fiska ensamma. Kerstin visste inte att de andra hade ställt in och att Kjell var där ensam.

-Kerstin hade ju ringt mig många gånger på mobilen, men den var ju blöt eftersom jag haft den i fickan när jag hamnade i vattnet så den fungerade inte, säger han.

Eftersom Kerstin inte fick tag på Kjell valde hon att åka upp till tjärnen för att se vad han gjorde. Det räddade Kjells liv. Han var svårt nerkyld och utmattad efter att ha legat i vattnet så länge och sen, med en sista kraftansträngning, tagit sig runt sjön. Kjell hade på något sätt lyckats jag ta sig upp ur vattnet, och kravlat sig tillbaka runt sjön, dit där vägen ner mot tjärnen leder upp för berget.

Kjell är reumatiker och har svårt att röra sig även i vanliga fall och nu var han svårt nedkyld, med tunga blöta kläder på sig.Läget var allvarligt.

- När jag kom runt tjärnen hörde jag nån ropa och jag såg billysen och en ficklampa. Det var frugan som kom. Hon kom ner och blev alldeles chockad och frågade vad som hänt.

Kjell och Kerstin lämnade allting och åkte hem direkt.

- När jag kom hem lade jag mig i badkaret, jag var ju så nedkyld. Morgonen efter åkte vi och tog upp kräftburarna säger han. Det gick jättebra, men sen på eftermiddagen började jag känna mig konstig. Jag bröt ihop fullständigt, och jag fick söka hjälp. Det var en jobbig tid, säger Kjell.

Största utmaningen med inspelningen av programmet Räddad av änglar var språket. Birkan Tore kommer ursprungligen från Holland men bor nu i Los Angeles, så han pratar bara engelska.

- Jag är ju inte så bra på engelska, jag hade tränat in några fraser som jag kunde använda, men jag fick ju hjälp av tolk emellanåt säger han, så det gick bra.

Mötet med Birkan Tore beskriver han som omvälvande.

-Det var det mest fantastiska som jag varit med om. Det var som att han kunde se mig rakt igenom ögonen säger han. Han kunde berätta exakt vad som hänt mig uppe vid tjärnen. Han sade att jag dog, att jag lämnade min kropp. Att jag drunknade, säger Kjell.

Birkan själv säger i programmet att Kjells skyddsänglar fick jobba övertid för att rädda honom. De var tvungna att rädda Kjell ur det iskalla vattnet och putta på Kerstin så att hon skulle komma upp till tjärnen innan det var försent.

- Kom ihåg att du ska aldrig mer gnälla på frugan din, sade Birkan också. Hon är din skyddsängel. Utan henne då hade du varit död, sade Birkan, säger Kjell, med ett litet skratt.