State of Sounds Viktor Norén: "Det ska bli emotionellt. Jag spelade senast på Peace and love 2012"

State of Sound är ett lustfyllt projekt som är gränsöverskridande.

– Det var som att börja bowla. Vi började hänga och skriva låtar tillsammans som man gjorde när man var yngre. Musiken och lusten kom först och sedan kom State of Sound, säger Victor Norén när tidningen når honom på telefonen några timmar innan han ska sätta sig i bilen för att åka till hemstaden Borlänge.

Att spela på Peace & love festivalen ser han fram emot.

– Det ska bli ...emotionellt. Jag spelade senast på Pece & Love 2012. Med Sugerplum Fairy. Sedan allt som hände. Vi var ju med från början på Peace & Love-resan. Och så Bråvalla som kom som en elak storebror från Tyskland.

Han säger att det som hände sedan med Bråvalla och syftar på att de lade ned, kändes onödigt.

– Peace & Love startades ju av entusiaster som ville göra något till sin hemstad och budskapet om gemenskap och kärlek präglade också publiken. Jag tycker att de lyckades behålla den känslan när de växte sig större. Nu känns det som om festivalen är på väg tillbaka.

State of Sound är ett musikaliskt projekt som prövar sig fram med lusten som drivkraft. Att blanda olika genrer och att ge ut musik har blivit enklare. Den första släppta låten var "Higher love", i samarbete med Viktors bror Gustav Norén, tidigare sångare i Mando Dio.

– Det är inte längre så att man måste trycka upp en skiva i Tyskland. Idag kan du lägga ut själv. 2016 gjorde vi vår första låt tillsammans med Gustav och så la vi bara upp de uppträder själva och skriver låtar åt andra.

De blandar friskt mellan svenska och engelska låtar såsom "Wake up Where you are", "Give me the night", en remixad version av folkvisan "Uti vår hage" och "Den första gång jag såg dig" tillsammans med Linnea Henriksson.

– Det går hand i hand med vad vi gör. Vi remixar, producerar åt andra, uppträder själva, samarbetar med andra, samt har en klubb där vi leker. Vi har ingen plan, musiken får leda oss.

Han fortsätter.

– Till exempel "Uti vår hage" är inte en cover. Den har ju inte varit inspelad tidigare av någon utan är melodier och texter som levt vidare. Det är precis som när vi var yngre och startade rockband, vi känner oss fria att göra som vi vill.

Victor Norén och Joakim Andrén kompletterar varandra, Joakim med en bakgrund som producent och låtskrivare och Viktor som sångare och låtskrivare.

– Han har egenskaper som jag saknar och tvärtom. Han har inget intresse av att sjunga och jag inte att producera. I ett sådant här samarbete försvinner prestigen och egot raderas.

Så, vad kan publiken förvänta sig inför spelningen och blir det gästartister?

– Det beror på om Gustav får barnvakt, men vi hoppas det. Live är vi ett DJ-set blandat med organiska inslag. Vi försöker få får live akt att gå hand i hand med hur vi producerar musik, med lekfullhet och att det är ramlöst. Vi kör State of sound och andras låtar, remixat, med sång. Vi går inte upp och spelar låtar rakt upp och ned.

Efter många år i musikbranschen för medlemmarna i State of Sound, så är det viktigt att det inte handlar om prestige och press, utan lust.

– Den filosofin finns inpräntat i oss så den smittar av sig när vi kör live.

Viktor Norén berättar om att lusten till musiken har kommit tillbaka. Under perioden från när han lade av med Sugerplum Fairy till State of Sound har han experimenterat och sökt musikalisk frihet. Han har dock alltid uppskattat att vara en del av ett kollektiv.

– Jag gjorde ett soloprojekt där jag reste och sökte samarbeten. Man kan väl säga att det till slut utmynnade i State of Sound. Jag är ingen som eftersträvat att stå ensam på scen, utan vill samarbeta med andra. Det var ju därför jag började spela i band. Att nu göra det tillsammans med Jocke är kul.