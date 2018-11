Svenne Rubinare på turné för att hylla Dylan

Förra veckan släppte Bob Dylan albumet "More blood, more tracks". En nyutgåva av "Blood on the tracks. Den innehåller alla omtagningarna som gjordes av de klassiska låtarna under fyra intensiva inspelningsdagar i New York hösten 1974.

Den här veckan ger sig Robert & The Zimmermen, bandet som består av nya och gamla medlemmar i Svenne Rubins, ut på turné för att spela albumet i sin helhet. På torsdag kväll spelar de på House of blues i Borlänge, på fredag i Grythyttan, och på lördag kommer det till Kapellet i Vansbro.