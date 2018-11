Trafikolyckor med fotgängare ökar i november– unga sämst på att bära reflex

Under årets två sista månader sker flest olyckor med fotgängare i trafiken. Enligt en sammanställning av Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA snittar antalet fotgängarolyckor på 300 i hela landet under november och december. Det är drygt 40 procent mer än genomsnittet. En fjärdedel av olyckorna sker mellan klockan 16 och 19 under vintermånaderna.

Trots det är det många som slarvar med reflexen.

– Vissa grupper är duktiga, äldre människor bär oftare reflex eller reflexväst. Man jag noterar att ungdomar är sämre på att använda reflex. Det anses kanske inte hippt eller tufft, säger Hans Moberg.

Enligt IF är man synlig för en bilist på 125 meter om man bär reflex. Utan reflex kan man upptäckas på 60 meters avstånd om man bär ljusa kläder. Mörkt klädd och utan reflex syns man först på 20-30 meters avstånd.

– På mörka vägar utan belysning skulle jag säga att det är direkt livsfarligt att gå utan reflex, säger Hans Moberg.

En vanlig missuppfattning är att man som fotgängare inte behöver reflex om man rör sig i stadsmiljö.

– Det är mycket lampor, skyltar, rondeller och övergångsställen som tar fokus från bilisterna. Då gäller det att man som fotgängare talar om att man finns, säger Hans Moberg.

Trots att flera olika varianter av reflexer kommit så är det ändå den klassiska reflexen i snöre som är populärast, enligt IFs undersökning. Tätt därefter följer snäppband och reflexer påsydda på kläderna. LED-lampor och reflexaccessoarer tillhör fortfarande ovanligheterna.

– Det mest effektiva är att bära reflexväst. De reflexer man hänger ut ur fickan är minst effektiva, de är så små. Snäppband syns bättre om man har dem kring fötterna då bilens lampor lyser lågt. Reflexer kan gå ner i effektivitet om de slits och blir smutsiga, men något bäst-före-datum finns inte. Har man ingen reflex på sig kan ficklampan på mobilen göra att man syns. Det är bättre än inget.

Så många procent använder reflex under den mörkare delen av året:

Norrbotten, 84%

Västernorrland, 81%

Dalarna, 80%

Gävleborg, 80%

Jämtland, 80%

Västerbotten, 80%

Jönköping, 79%

Örebro, 77%

Södermanland, 75%

Värmland, 75%

Västmanland, 74%

Uppsala, 74%

Västra Götaland, 73%

Östergötland, 72%

Blekinge 71%

Kalmar 70%

Skåne 70 %

Halland 69 %

Kronoberg 69%

Stockholm 66 %

Totalt: 72 %

De här reflexerna föredras:

Traditionell reflex i snöre, 29 %

Slap on-reflex, 25 %

Kläder med påsydda reflexer, 21 %

Reflex med LED-lampa, 10 %

Väskor/accessoarer med insydda reflexer, 3 %

Reflextofs, 3 %

Annat, 5 %

Vet ej, 4 %

Källa: IF