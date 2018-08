TV: Efter hyllade serien: Kenneth kontaktade ”Allt för Sverige”-deltagare – nu är de förlovade med ringar från Rättvik

Knappast hade hon, när hon sökte till programmet första gången 2015, räknat med att hon skulle träffa en ny man och skaffa förlovningsringar i Rättvik lördag den 18 augusti 2018.

Allt för Sverige, med Anders Lundin som programledare, har varit en stor framgång för Sveriges Television sedan den första säsongen. Nu i höst är det dags för den åttonde upplagan.

Ann Oswald var en av sammanlagt tio amerikaner, med svenskt påbrå, som deltog i förra säsongen av programmet ”Allt för Sverige”.

Redan i första programmet var hon en av de som porträtterades när hon sökte sina rötter, som har starka kopplingar till Dalarna.

Hennes koppling till länet är också anledningen att de nyförlovade valde att tillbringa några dagar i dessa trakter. Förutom besöket i Rättvik, hann de även med Carl Larsson-gården i Sundborn och Zornmuseét i Mora.

Åter till förra säsongens Allt för Sverige-omgång. Vid tidpunkten den där söndagskvällen förra hösten när säsongspremiären sändes satt Kenneth Ling hemma i bostaden i stockholmsförorten Handen.

– Jag hade aldrig sett programmet tidigare, visste inte vad det var, men tänkte ändå att jag skulle se det.

Det ångrar han inte idag.

När tidningen träffar honom och Ann Oswald hos Backlunds boende i Vikarbyn, berättar han att han tyckte att Ann gav ett intressant och positivt intryck. Han gillade hennes personlighet.

Sedan sändes avsnitt efter avsnitt. Kenneth Ling följde intresserat programmet där Ann gick hela vägen till final. När han i Expressen senare läste om Ann Oswald och det framgick att hon var singel, efter att hennes man fyra år tidigare avlidit av en hjärtattack, tänkte han:

– Jag måste åtminstone försöka kontakta henne. Hade jag inte gjort det hade jag ångra mig resten av livet.

Sagt och gjort. Han googlade och hittade ett telefonnummer till henne. Ringde, pratade in på telefonsvararen – och blev uppringd efter ett par timmar.

– Första gången blev det ett vanligt samtal.

Därefter har samtalen förts via videosamtal. Första gången de pratade var i slutet av december förra året. Sedan dess har det blivit nästan varje dag.

De två har även hälsat på varandra och nu några veckor har Ann Oswald varit i Sverige för att möta fler släktingar, inklusive släkt som hon endast fick två minuter på sig att möta under förra sommarens tv-inspelning.

Parets riktigt stora händelse hade de planerat till Rättvik i lördags, den 18 augusti.

– We have something to celebrate, sa Ann Oswald, innan vi börjar intervjun som mestadels sker på engelska.

Förlovade har de varit sedan den 6 juni, Sveriges nationaldag, i Hickory, North Carolina, där Ann Oswald bor. Några lämpliga ringar fann de inte till det speciella tillfället.Det gjorde paret däremot vid ett besök i Handslaget, hemslöjdsstugan, intill fontäntorget i Rättvik. På deras ringfingrar finns därför sedan i lördags stiliga ringar av Anders Zorn-design.

De två berättar vid intervjutillfället att inte ens deras barn känner till den glada nyheten.

Vad händer nu? Var ska ni bo?

– Vi vet i alla fall att vi ska bo i Sverige på somrarna.