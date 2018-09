Björn Skifs om turnélivet: "Lockar ju inte riktigt längre"

I fjol firade han 50 år som artist med att släppa en cdbox som rymmer i princip allt som Björn Skifs gjort sedan första steget ut i underhållningsbranschen. I samband med släppet föddes en tanke om att paketera om det till en föreställning – och så blev det. Premiären hölls två kvällar i rad på Skansen i månadsskiftet mot september.

– Som vanligt var man ju spänd och otålig att få det gjort och dessutom regnade det båda kvällarna – men det gick trots allt jäkla bra. Vi klarade av det vi skulle och publiken verkade väldigt nöjd och glad, det var lyckat!

Hur skulle du beskriva showen för någon som inte har sett den?

– Det är en tidsresa från 60-tal till i dag, med mycket musik och bilder blandat med lite härliga minnen och anekdoter. Den är väldigt personlig eftersom den bygger på musiken som jag spelat in under mina 50 aktiva år.

När man har en sån pass gedigen låtskatt som Björn Skifs har är det inte helt lätt att ro ihop ett program som håller för en resande show. Tillsammans med hustrun Pernilla, som regisserar hela showen, har han lagt pusslet som tillslut blev "Bitar ur mitt liv".

– Att botanisera i allt man gjort var ett blandat nöje, det var kul men vissa saker blev jag nästan förvånad över av att höra igen efter alla år, säger han och fortsätter:

– Det gäller att tänka på så mycket – vilka grejer känner jag själv att jag absolut vill göra? Men också vilka låtar måste jag göra för publikens och historiens skull? Tillslut lyckades vi peta ihop ett program med bra variation på musikfronten.

Av allt du upplevt under din karriär – vad känner du starkast för?

– Det är klart att det finns vissa grejer man är mer stolt och glad över än andra, men det vill jag behålla jag för mig själv, säger han och fortsätter:

– Det starkaste är ju att det blev så många år, att jag fortfarande kan och får åka ut med musikanter och sjunga låtar. Det är jag både stolt och glad över. Det är ju fantastiskt att det som började som en hobby under min ungdom faktiskt blev mitt liv.

Vilka bitar ur ditt liv tror du folk förknippar dig mest med?

– Jag tror att många fortfarande förknippar mig med min stora fadäs i Melodifestivalen i Paris 1978, då jag inför miljoner tittare hittar på en fejktext för att jag glömde bort texten. Det har ältats i all förbannelse under åren men det blev ju en rolig historia av det tillslut!, säger han och skrattar.

Händelser som dessa dyker upp under föreställningarna. Både mindre och större minnen får ta plats under turnén som nu tar Björn runt Sverige med 24 stopp innan showen tillslut landar för turnéfinal i Globen Stockholm.

– Själva turnerandet är ju kul på så sätt att jag får resa runt med kollegor och så, men själva turnélivet lockar ju inte riktigt längre. Men å andra sidan så reser jag så mycket mer bekvämare i dag än vad vi gjorde en gång i tiden. Då vi åkte i skraltiga bussar och bar grejerna själv – det var ganska slitigt. I dag åker vi jättesköna bussar, tåg och flyg. Det är ju inte betungande på samma sätt, de hundåren skulle jag inte orka göra om i dag.

Har du någon pryl som du måste ha med dig när du åker ut på turné?

– En gång i tiden var det hårtorken, den fick man inte glömma! Jag hade ju ett annat svall då. Men den var inte bara för att torka håret utan när man åkte upp till Norrland under vintern kunde man behöva använda den för att värma upp hammondorgeln för att den hade frusit i släpet. Men någon hårtork behöver jag inte ha i dag, skrattar han.

Det blev inget stopp i Dalarna under den här turnén, Göransson Arena i Sandviken är närmaste spelort. Detta är något som Björn Skifs är ledsen över.

– Vi kommer inte till Dalarna vilket grämer mig ohyggligt. Under den här turnén spelar vi mest på större idrottsarenor och de ställen i Dalarna vi kunnat komma till var tyvärr inte lediga. De som var lediga hade inget annat golv än is, vi kan inte sätta några tusen människor rakt på en is och räkna med att de ska sitta kvar där efter två timmar, säger han och skrattar:

– Men det var ett praktiskt problem. Det handlar inte om jag valt bort Dalarna – det skulle jag aldrig göra.

Blir det en spelning på Dalhalla till sommaren i stället?

– Det vet jag inte, jag har inte planerat längre än den här turnén – jag brukar ta ett år i taget. Vi får se vad som händer till sommaren.

