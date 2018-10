Skolan fick stänga när värmepumpen gick sönder: "Eleverna var nog mest glada"

På sin hemsida skrev Vansbro kommun att Smedbergsskolan 7-9 var stängd på måndagen. Anledningen till detta var en en trasig värmepump. "När personalen kom till skolan i morse var det 13-14 grader inomhus, och ledningen bestämde sig då för att ställa in dagens lektioner", skrev Vansbro kommun på sin hemsida.

Under dagen har dock en ny värmepump installerats och alla lektioner planeras att hållas som vanligt under tisdagen. Måndagens lektioner fick ställas in, men det var inte allt för många elever som drabbades.

– Vi har senare skolstart på måndagar, vi börjar inte fören 09.30. Så vi hade en liten tidsfrist, men det han komma kanske 10-15 elever, säger biträdande rektor Josefin Qvarnström.

Hur reagerade eleverna när skolan skulle vara stängd?

– De var nog mest glada, skrattar Josefin Qvarnström.

Arbetet med den nya värmepumpen pågick under dagen och personalen på skolan fick till slut ett glatt besked.

– Vi har fått information om att det ska vara varmt i skolan i morgon, så vi utgår från att det är skolgång som vanligt på tisdag, säger Josefin Qvarnström.

Kommunen hänvisar till uppdateringar via sin hemsida eller via sin Facebooksida.