Vansbrotjejen Lina spås en ljus framtid i musikbranschen: "Får våra hjärtan att slå volter"

Det har varit en lyckosam start på Lina Hanssons projekt Violet Days. Debutsingeln "Razorheart" gick direkt in på Itunes första plats och låten "Your girl" från 2016 har över 13 miljoner lyssningar på Spotify.

I somras blev gruppen dessutom utsedd av P3:s musikredaktörer till "Framtidens artist" med motiveringen "Deras refrängstarka, drömska, elektroniska pop får våra hjärtan att slå volter. Vi spår en framtid av fler känslosamma poppärlor både för duon själva och kanske även skrivna åt andra stora artister!".

- Det är helt fantastiskt. Bara några veckor innan hade vår låt "Just a little" blivit utsedd till veckans låt av P3 och bara det var tillräckligt kul. Men det känns som en ära att bli utsedd till "framtidens artist", det känns jättekul.

På vilket sätt är Violet Days framtidens artist då?

- Vi försöker tänka framåt i ljudbilden med något som sticker ut, känns unikt och något som inte alla gör. Det är vår tanke hela tiden att det ska kännas fräscht men ändå ha någon igenkänningsfaktor. Det är en väldigt fin titel att få.

Nu är Violet Days aktuella med EP:n "Made in my head" som är det första längre släppet de gör som inte bara är singel. Lina menar att de ännu inte var redo att släppa en fullängdare redan i år.

- Vi kände att det var bra att börja med att släppa en EP, vi vill ge alla låtar en egen plats. På ett album med elva låtar är det kanske fem låtar som folk aldrig hittar och lyssnar på. Ett fullängdsalbum får bli längre fram när vi byggt upp det här lite mer.

Alla låtar de skriver blir heller inte Violet Days-låtar. Gruppen gör en hel del musik även åt andra artister som bland andra The Chainsmokers, Shaun Frank och Phoebe Ryan. Lina har också varit med och skrivit Azerbajdzjans finalbidrag till Melodifestivalen, "Hour of the wolf", 2015.

Att kombinera att skriva till sig själv och till andra är ibland lite klurigt.

- Ibland vet man direkt att man ska skriva till en viss artist, medan vissa dagar har man som mål att skriva till Violet Days men så blir låten inte något som passar oss och då kan man ge den till någon annan. Ibland kan jag tycka att det är enklare att skriva till andra, då är det lättare att inte övertänka det. Men det är bra att ha båda så att vi kan sträcka oss till vilken genre vi vill.

På fredag uppträder Lina Hansson med sitt Violet Days på Liljan i Borlänge då klubbkvällen "P3 Älskar" kommer på besök. Sedan hon flyttade till Stockholm för nio år sedan har det inte blivit så många uppträdande i hemlänet.

- Det känns ju jättebra att spela hemma igen. Jag har inte spelat så mycket i Dalarna på några år så det känns jätteskönt att komma hem. Det är viktigt att behålla sin publik där och förhoppningsvis har man lite vänner som ska komma också.

Efter spelningen i Borlänge är det två spelningar i Los Angeles som väntar och sedan ska gruppen jobba på nytt material som förhoppningsvis ska bli ett andra EP-släpp från Violet Days.

- Det blir en period av mycket skrivande framöver men förhoppningsvis blir det fler spelningar i Skandinavien nästa år så vi kan fortsätta bygga upp det här vi har och samtidigt skriva till andra artister så klart.