VM-debutanten Lisa Risby har stenkoll på orienteringen

Lisa Risby sitter på en stor sten på Nipfjället i Idre. Passande för tjejen som har stenkoll på stenar som blivande geolog.

– Jag studerar till geovetenskap i Göteborg, berättar Lisa, falutjejen som tävlar för OK Kåre men som numera bor i Göteborg tillsammans med sambon Eskil Kinneberg.

När tidningen träffar OK Kåres VM-debutant går hon i väntans tider.

– Jag hoppas Eskil också tar en plats i den norska VM-truppen, säger Lisa, då det norska laget nomineras efter Norges uppladdningsläger i Lettland i början av juli.

Lisa väljer ett annat upplägg än Tove Alexandersson.

– Jag räknar med att springa O-Ringen och tävlar gärna så mycket som möjligt, säger Lisa, som sprang hela Idreveckan. Landslagskompisen Tove Alexandersson valde att bara springa de två första dagarna för att sedan helt förbereda sig inför VM i Lettland, som inleds den 4 augusti.

– Jag ska inte tävla förrän avslutningsdagen så jag kommer att ansluta till truppen i Lettland lite senare än de som också ska vara med i sprint, säger Lisa, som en förklaring varför O-Ringen inte ska vara något hinder för henne.

– Min målsättning är att fullfölja O-ringen.

– Sedan gillar jag att tävla, och helst när det är större tävlingar. Då skärper jag mig betydligt bättre.

VM i Lettland blir Lisas första VM och den största tävling hon startat i.

– Det ska bara bli kul. Jag vet att om jag får det mesta att stämma så har jag kapacitet att vara med i topp tio.

Så sent som i fjol i just Lettland sprang Lisa in på en fin nionde plats i världscupen och var även tia i Schweiz.

– Det är i långdistans som det gått bäst för mig i världscupen. Jag upplever jag att jag har ett bra psyke för just långdistans, säger Lisa, som också har ett JVM-guld i långdistans från 2013.

Lisa betraktar sig själv som löpstark.

– Jag tycker om att springa och orkar med det bra, jag är nog ganska löpstark.

När truppen togs ut så veks en av platserna i långdistans för Lisa.

– Jag åker till Lettland för det loppet, men är också redo att springa stafetten om någon av de som är uttagna inte kan starta.

Terrängen i Lettland har Lisa både tävlat och tränat i.

– Det är ganska tät skog och det gäller att kunna hålla en rak linje och hitta det optimala flytet. När det är väldigt mycket pinnar i vägen är det svåra att hitta det optimala flytet.

– Jag känner att jag trivs där och ser positivt på att få tävla där igen, säger Lisa.

Löpstark och när det rätta flytet infinner sig, då är Lisa en av världens bästa orienterare på långdistans.

– När det går riktigt bra, då minns jag inte mycket av banan, säger Lisa Risby, OK Kåres VM-deltagare i VM i orientering i Estland om en månad.

VM-programmet i Lettland 4/8 augusti Sprint, kval och final 5/8 Sprintstafett 7/8 Medeldistans 9/8 Stafett 11/8 Långdistans

Svenska truppen Damer: Tove Alexandersson, Stora Tuna OK - sprint, sprintstafett, medeldistans, stafett, långdistans.

Helena Bergman, OK Ravinen - medeldistans, stafett, långdistans. Sara Hagström, IFK Göteborg - medeldistans. Karolin Ohlsson, Järla Orientering - sprint, sprintstafett, medeldistans, stafett, långdistans. Lisa Risby, OK Kåre - långdistans. Lina Strand, Göteborg-Majorna OK - sprint.

Herrar: Gustav Bergman, OK Ravinen - medeldistans, stafett, långdistans. Jonas Leandersson, Södertälje-Nykvarn - sprint, sprintstafett, medeldistans, stafett. Martin Regborn, Hagaby GoIF - sprint, långdistans. Albin Ridefelt, OK Linné - medeldistans, stafett, långdistans. Emil Svensk, Stora Tuna OK - sprint, sprintstafett.

Reserv på plats: William Lind, Malungs OK