Dalarnas främsta sångare, arrangörer och musikskapare korade – här är alla vinnarna på Dalecarlia Music Awards 2020

Juryns hederspris:

Peter Carlsson

Årets arrangör:

Broken Dreams

Årets band:

Sabaton

Årets artist:

Winona Oak

Årets låtskrivare:

Litens Anton Nilsson

Årets låt:

Winona Oak - Let Me Know

Årets producent:

Erik Berglund

Årets musikvideo:

Bloodhound - Skott (Peter St James, Skott)

Årets album:

Broder Henrik Rapp - Idioter lär oss och vi lär varann

Årets klassiska:

David Lundblad

Årets folkmusik:

Fäbodlandskap och vallmusik

Årets nykomling

Moonica Mac

Årets liveupplevelse:

Brothers Of Metal - Sabaton Open Air

Studieförbundens pris:

Tornado Club

Se streamen från Dalecarlia Music Awards här