Dalarnas kommunalråd rasar mot Arbetsförmedlingens nedrustning: ”Istället behöver vi kommuner mer statliga pengar och resurser”

I går informerade Arbetsförmedlingen att 1 800 anställda i landet kommer sägas upp inom kort. Tidigare i år varslades 4 500 anställda. I Dalarna handlar det om cirka 90 tidigare anställda som får lämna sina jobb i länet.

En stor belastning för varje kommun som måste fixa konsekvenserna

I mars stod det klart att Arbetsförmedlingen vill lägga ned majoriteten av sina kontor i Dalarna - utom de i Mora, Borlänge och Avesta. Kontoren i Ludvika, Malung och Älvdalen ska vara delvis kvar med anpassade öppettider. Det betyder att kontoren i Falun, Hedemora, Leksand, Sälen, Orsa, Idre, Särna och Vansbro föreslås läggas ned.

– Vi ser med oro på detta. Värst blir det för de enskilda som står längst från arbetsmarknaden. Sedan blir det också en stor belastning för varje kommun som måste fixa konsekvenserna av detta när arbetsförmedlingen rustar ned. Detta i ett läge då det stora flertalet kommuner har det tufft ekonomiskt - och istället behöver vi kommuner mer statliga pengar och resurser, säger Lars Isacsson.

Dalarnas kommuner beslutade därför under senaste mötet med regionala Dalarnas kommunförbund, där alla kommunalråd sitter med, att agera gemensamt.

– Vi vill med detta utspel markera. Inte bara gnälla. Vi har en styrka i att vi är eniga i Dalarna i detta. De måste lyssna. Detta är en direkt "passning" till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och Centerns talesperson för arbetsmarknadspolitik Martin Ådal (C) att göra något åt saken, säger Lars Isacsson.

I Dalarna finns åtta Centerpartistiska kommunalråd och sju Socialdemokratiska. Alla står bakom utspelet. Dalakommunerna föreslår i sitt utspel att även enskilda kommuner ska kunna vara en "fri aktör", en utförare som enligt planen ska vara de som får statliga medel från Arbetsförmedlingen för att erbjuda arbetslösa fortsatt praktisk hjälp, matchning och utbildning i framtiden.

– I dag tillåter reglerna inte detta. Kommuner får inte ta dessa utföraruppdrag från Arbetsförmedlingen. De fria aktörerna kan i Dalarna möjligtvis hitta en vinstgivande marknad i Falun och Borlänge. I alla övriga dalakommuner kommer ingen fri aktör satsa för att försöka utföra det jobb som Arbetsförmedlingen nu ska lämna åt andra att utföra. Då kan vi enskilda kommuner gå in och göra det istället - om reglerna för detta ändras, säger Lars Isacsson.

De 15 kommunalråden i länet är generellt sett kritiska mot statens fortsatta nedrustning i landsbygden.

– Staten har ett ansvar för arbetsmarknadspolitik och åtgärder i alla Sveriges kommuner. Det är svårt för oss att se hur det ansvaret fullföljs med Arbetsförmedlingens nya organisation. Vi menar också att om ett ansvar lämpas över på kommunen så bör finansieringsprincipen gälla, det vill säga att med ett ökat ansvar så medföljer resurser, säger kommunstyrelsens ordförande i Rättvik Annette Riesbeck (C).

Fotnot: Bakom kritiken mot Arbetsförmedlingen står länets alla kommunalråd - Lars Isacsson (S) - kommunstyrelsens ordförande (kso) i Avesta. Jan Bohman (S) - kso i Borlänge, Joakim Storck (C) - kso i Falun. Fredrik Jarl (C) - kso i Gagnef. Ola Gilén (S) - kso i Hedemora. Ulrika Liljeberg (C) - kso i Leksand. Leif Pettersson (S) - kso i Ludvika (S). Hans Unander (S) - kso i Malung-Sälen. Anna Hed (C) - kso i Mora. Mikael Thalin (C) - kso i Orsa. Annette Riesbeck (C), - kso i Rättvik. Fredrik Rönning (S) - kso i Smedjebacken. Mats Nilsson (S) - kso i Säter, Stina Munters (C) - kso i Vansbro. Samt Kjell Tenn (C) - kso i Älvdalen (C).