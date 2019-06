Skicka in din bästa bild från midsommarfirandet till oss! Klicka här för att skicka in din bild via ett formulär eller mejla in bilden till nyhet@dt.se.

Berätta gärna vad bilden föreställer och vem som filmat eller tagit bilden. Observera att dina bilder kan komma att användas i andra redaktionella sammanhang. Dock ska fotografens namn framgå.

► Här kan du se alla bilder som har skickats in från läsare.