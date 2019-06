NATTENS NYHETER: Beväpnad man skapade skräck vid krog • Tio valpar dog – djursjukhus kritiseras

Polis sköt varningsskott för att stoppa beväpnad våldsman i Falun: "Han är gripen" En man i 35-årsåldern greps vid Holmgatan i Falun efter att han uppträtt aggressivt och angripit personer som kommit i hans väg. Polisen avlossade varningsskott i samband med gripandet.

Över 100 personer utan el i Vansbro – beräknades vara löst under kvällen. Ett tidigare rapporterat strömavbrott i Vansbro med så många som 558 personer drabbade beräknades vara helt löst efter tolv timmar, vid 22.40-tiden.

10 valpar kvävda i tiken Alices mage – ägaren kritiserar djursjukhus. Golden retrievern Alice, tre och ett halvt år gammal, skulle få sin första valpkull. Valparna skulle födas runt midsommar och tikens ägare, Anders Johansson och Carola Jansson, såg fram emot att få tillökning. Men när Alice började kräkas gul galla på midsommarafton så misstänkte de att något var fel.

Ny ordförande och klubbikon in i styrelsen på Leksands IF AB:s årsstämma. Leksands IF AB har fått en ny ordförande – och en klubbikon tar plats i bolagsstyrelsen. Claes Bergström och Jens Bergenström valdes in under en tämligen odramatisk årsstämma som avrundades med en hälsning till Tobias Forsberg.

