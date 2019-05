Polisen hittar nätpedofilerna – men nästan alla går fria: "Inte alltid de går att utreda på grund av lagen"

Den 15 maj 2019 kl 08.00: IT-poliserna på nationella operativa avdelning, NOA, har just slagit igång sitt verktyg som i realtid kan se hur många svenskar som delar kända övergreppsbilder på barn på några utvalda fildelningsnätverk. Nu dyker 324 ip-adresser upp vars användare alltså börjat onsdagsmorgonen med att begå barnpornografibrott. Tre av adresserna finns i Dalarnas län, två i Avesta och en i Falun.

– Men det finns ett väldigt stort mörkertal. Den största delen av den här brottsligheten sker på Darknet eftersom det blir svårare för oss att spåra då, säger Lena Larsson, chef för avdelningen.

Tidningen har granskat samtliga ärenden i Dalarna där brottet barnpornografi funnits med som rubricering i ett inledande skede.

Mellan åren 2011 och 2018 inleddes 113 förundersökningar av åklagarkammaren i Falun. 39 av dessa resulterade i en fällande dom vid Falu tingsrätt.

Under 2018 anmäldes endast 16 barnporrbrott i Dalarna. Ändå saknas inte inflödet av tips till polisen i Sverige. Många kommer från NCMEC, National center for missing and exploited children i USA.

– Ifjol fick vi 10 000 tips därifrån men det är inte alltid som de går att utreda på grund av hur lagen om elektronisk information är utformad. Alla internetleverantörer i Sverige sparar inte uppgifter om sina användare. En tredjedel av tipsen som innehåller bra uppgifter om ip-adresser kan vi ändå inte gå vidare med på grund av det, säger Lena Larsson.

Ett färskt exempel på ett tips från NCMEC - som faktiskt lett fram till åtal - rör en man från Avesta kommun som i februari 2018 ska ha innehaft och betraktat en barnpornografisk film. Han åtalades för barnpornografi av normalgraden i mars 2019.

– Varje gång det sprängs stora internationella nätverk så finns det svenskar med, antingen som producenter eller konsumenter, konstaterar Thomas Andersson, senior rådgivare på Ecpat Sverige.

Ecpat är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Även till deras hotline kommer årligen mängder med tips om misstänkta brott.

– Vi fick in drygt 5300 tips förra året om allt från barn som själva producerat bilder och nu sprids på nätet till grova våldtäkter.

Knappt hälften av dessa kunde organisationen sedan skicka vidare till svensk eller utländsk polis, övriga länk- eller bildtips innehöll lagligt innehåll eller var redan nedtagna från nätet.

I dag finns allt känt övergreppsmaterial på barn samlat i en databas hos Interpol. Den innehåller över 1,5 miljoner bilder och namn på 17 500 identifierade barn.

– Det är viktigt att komma ihåg att det här inte bara är en bild - det är ett övergrepp på ett barn och spridningen gör att övergreppet aldrig får ett slut.

Nya övergrepp begås dock hela tiden och poliserna på NOA har även särskilda system för att upptäcka filhantering som tyder på att där finns egenproducerat material. Då finns ingen tid att förlora.

– När det är bilder som är okända sedan tidigare och filerna ser ut att vara inlagda direkt från en kamera - då brukar vi slå till snabbt. Vi måste försöka rädda barn som kan vara utsatta, säger Lena Larsson, gruppchef.

