Trots låg polistäthet – färre fall av resursbrist hos dalapolisen

Från och med vecka 9 till och med 25 har polisen i Dalarna upprättat 17 371 händelserapporter i år och 18 836 under samma period förra året.

2018 var 157 av dessa markerade med resursbrist och under 2019: 131. Det innebär 26 händelserapporter färre med resursbrist – trots att 2019 visar ett minskat totalinflöde är det fortfarande en procentuell minskning.

Det är noterbart eftersom att länet har hälften så hög polistäthet som riksgenomsnittet, enligt RUT som är riksdagens utredningstjänst. Länet har idag 120 poliser per 100 000 invånare samtidigt som riket har 200. I Sverige är genomsnittet en polis per 20 kvadratkilometer – i Dalarna: en polis per 80 kvadratkilometer.

I en granskning som tidningen gjorde i slutet av sommaren 2018 betonade Henrik Dahlström, som är sektionschef på regionala ledningscentralen för Bergslagen, att koden resursbrist är svår att förklara. Han sa då så här:

”Det är skillnad på resursbrist och en polisiär prioritering. Vi kan ha en resurs i området, regionen eller till och med nationellt – men det kanske inte finns någon tillräckligt nära det misstänka pågående brottet som gör det värt att skicka en eller flera patruller, brottet kommer att vara gjort när vi kommer till platsen. Rör det sig om ett exempelvis grovt våldsbrott så kommer vi såklart att skicka resurser omgående.”